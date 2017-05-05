На Uber завели уголовное дело за использование ПО для обмана чиновников

Минюст США начал уголовное расследование по факту использования в компании Uber программного инструмента для обмана чиновников. ПО отслеживает связь между заказчиком такси и транспортными ведомствами. Если есть шанс, что заказчик является инспектором такого ведомства, водитель к нему не едет. Uber прекратила использовать инструмент после того, как о нем стало известно общественности.

Минюст начинает расследование

Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности сервиса вызова такси Uber. Предметом разбирательства стало использование компанией специального ПО, которое позволяет водителям избегать встреч с чиновниками транспортных ведомств. О существовании программного инструмента под названием Greyball стало известно в марте 2017 г.

О начале уголовного расследования свидетельствует то, что Uber получила официальный судебный запрос от следственного совета присяжных Северной Каролины, сообщает ресурс Business Insider со ссылкой на инсайдерскую информацию. Запрос содержит требование предоставить следствию всю документацию компании, касающуюся использования Greyball. В настоящий момент Uber проводит с помощью юридической фирмы Shearman Sterling внутреннее расследование, которое должно выяснить обстоятельства утечки информации о Greyball.

После того, как издание New York Times сообщило о существовании этого инструмента, Uber публично подтвердила факт его использования, объяснив свои действия заботой о безопасности водителей. Компания заявила, что не усматривает в этом ничего преступного. Однако через некоторое время руководство Uber запретило использование Greyball во всех городах присутствия сервиса.

Позиция Портленда

Использование Greyball впервые было зафиксировано в Портленде, США, где деятельность Uber была запрещена до 2015 г. После публикации в New York Times юристы Uber направили властям Портленда письмо, в котором поясняли, что Greyball использовался в городе «чрезвычайно умеренно» и только до официального разрешения деятельности. По данным властей Портленда, ПО было использовано против 16 чиновников местного транспортного бюро. В декабре 2014 г. этим лицам было отказано в десятках поездок. Факт применения Greyball после разрешения деятельности Uber городские власти подтвердить не смогли.

На Uber завели уголовное дело за использование инструмента Greyball

Использование Greyball против чиновника впервые было зафиксировано в конце 2014 г., когда сотрудник портлендских правоохранительных органов Эрик Ингланд (Erich England) попытался вызвать такси Uber в ходе спецоперации против компании. На тот момент Uber только начинала разворачивать свой сервис в Портленде, где он позже был на три месяца объявлен вне закона. Проводя операции против компании, местные госслужащие неоднократно вызывали такси, притворяясь обычными пассажирами. Примечательно, что Ингланд такси так и не дождался. По словам мэра Портленда Теда Уилера (Ted Wheeler), используя Greyball, компания намеренно препятствует работе местных властей по защите граждан.

Как работает Greyball

Greyball входит в состав системы «Нарушение условий использования» (VTOS), запущенной Uber в 2014 г., чтобы отслеживать клиентов, враждебно настроенных по отношению к компании. Система отказывает в обслуживании «лицам, которые намерены причинить физический вред водителям, конкурентам, желающим подорвать работу сервиса, и противникам, которые вступают в сговор с властями с целью завлечь водителя в ловушку». Если клиент, вызвавший такси, – это представитель госслужб, проводящий спецоперацию против Uber, он может оштрафовать водителя или конфисковать его транспортное средство. Как правило, компания компенсирует водителю потери, на что уходит часть ее выручки.

Greyball находит на карте госведомства, которые могут проводить операции против Uber, и очерчивает вокруг них условно опасные зоны. Лица, которые часто пользуются приложением в таких зонах, считаются потенциальными инспекторами, проводящими облаву. На вызов такого заказчика водитель Uber не приезжает. При этом компания может показать клиенту в приложении фиктивную машину, которая якобы едет на вызов, или просто сообщить, что авто в данном районе не найдено. Если водитель все-таки приехал, сотрудник Uber звонит ему и сообщает, что поездку нужно прервать.

Дело Левандовски

Расследование использования Greyball началось на фоне резонансного судебного процесса, в котором Uber участвует в качестве ответчика. В феврале 2017 г. компания Waymo подала в суд на Uber, обвинив одного из сотрудников сервиса в краже интеллектуальной собственности. Waymo, которая занимается разработкой технологий в области автомобилестроения, входит в состав холдинга Alphabet – материнской компании Google.

По данным Waymo, в 2015 г. ее менеджер Энтони Левандовски (Anthony Levandowski) скопировал с корпоративного компьютера около 14 тыс. секретных документов, содержащих разработки компании, в том числе в области беспилотных автомобилей. В январе 2016 г. Левандовски ушел из Waymo, чтобы основать в мае того же года собственное предприятие Otto, выкупленное впоследствии Uber. Таким образом, фирменные разработки Waymo стали использоваться в Uber.

Waymo полагает, что Левандовски и его компания заработали на ее технологиях порядка $500 млн. Истец добивается запрета на использование беспилотных автомобилей в Uber, но суд пока отказывается принимать такое решение. При этом компанию Otto в Waymo считают всего лишь прикрытием для прямого перехода Левандовски в Uber. Сама Uber отрицает существование и использование документов, кража которых приписывается Левандовски.