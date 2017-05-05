Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию
Компания Oculus закрывает свою студию виртуальной реальности, просуществовавшую 2 года. На счету студии несколько короткометражных мультфильмов. Один из них, рассказывающий о ежике Генри, получил престижную кинонаграду «Эмми». Для создания мультфильмов студия использовала собственное приложение Quill.
Oculus закрывает Story Studio
Компания Oculus закрывает свою Story Studio – студию, которая занимается созданием видео в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил в блоге компании вице-президент Oculus Джейсон Рубин (Jason Rubin). Начав работу в 2015 г., Story Studio производила в основном сюжетные короткометражные мультфильмы.
Oculus входит в состав Facebook, которая выкупила ее в 2014 г. за $2 млрд. Причины решения о закрытии Story Studio не сообщаются. Сотрудников студии Facebook планирует трудоустроить на других должностях в Oculus. Закрытие Story Studio последовало сразу за уходом из Oculus основателя компании Палмера Лаки (Palmer Luckey) в конце марта 2017 г.
В дальнейшем Oculus намерена финансировать создание контента для приборов виртуальной реальности сторонними разработчиками. Это по-прежнему будут короткие мультфильмы для шлема виртуальной реальности Oculus Rift. Предполагаемый объем инвестиций составляет $50 млн.
Проекты Story Studio
Первый мультфильм, выпущенный Story Studio, назывался Lost и рассказывал о роботе, который ищет в ночном лесу свою руку. Над фильмом работал немецкий режиссер Сашка Унзельд (Saschka Unseld), ранее сотрудничавший с мультипликационной студией Pixar. Унзельд является сооснователем Story Studio наряду с другим ветераном Pixar Максом Планком (Max Planck) и продюсером Эдуардом Саэтчи (Edward Saatchi).
Настоящим прорывом для студии стал мультфильм Henry, режиссером которого выступил Рамиро Лопес Дау (Ramiro Lopes Dau), также работавший ранее в Pixar. Закадровый текст в фильме читал Элайджа Вуд (Elijah Wood). При создании мультфильма был использован игровой движок Unreal Engine 4. Премьера состоялась в июле 2015 г., а в 2016 г. Henry получил престижную кинонаграду «Эмми» в категории «Выдающаяся оригинальная интерактивная программа».
Мультфильм носит интерактивный характер – зритель попадает в дом главного героя, ежика Генри, который в течение фильма обращается непосредственно к зрителю. Генри вынужден в одиночестве праздновать свой день рождения, поскольку у него нет друзей, так как он очень любит обниматься, нанося при этом потенциальным друзьям повреждения своими колючками. К концу мультфильма проблема решается – Генри начинает дружить с черепахой, которую защищает от его колючек панцирь.
Следующей работой Story Studio, представленной в 2017 г., стал мультфильм Dear Angelica, который вновь режиссировал Унзельд. Фильм был создан с помощью фирменного приложения Oculus Quill. Основу сюжета составляют воспоминания главной героини Джессики о рассказах матери. Фильм представляет собой путешествие по фантастическим мирам этих рассказов.
Чем занимается Oculus
Компания Oculus была основана пионером виртуальной реальности Палмером Лаки в 2012 г. Ее самым известным продуктом является шлем виртуальной реальности Oculus Rift, средства на который Палмер собрал на краудфандинговой площадке Kickstarter. Намереваясь собрать $250 тыс., в итоге он получил $2,4 млн. Также Oculus приложила руку к созданию шлема Samsung Gear VR, который был разработан в партнерстве с Samsung для смартфонов Samsung Galaxy.
После поглощения Facebook в 2014 г. Oculus столкнулась с рядом трудностей. В том же году на нее подало в суд американское игровое издательство ZeniMax, обвинившее компанию в использовании его интеллектуальной собственности при создании шлема Oculus Rift. Иск гласил, что технологии были украдены бывшим сотрудником ZeniMax Джоном Кармаком (John Carmack), который перешел работать в Oculus. В феврале 2017 г. суд частично удовлетворил претензии ZeniMax, обязав Oculus выплатить издательству в общей сложности $500 млн.
В марте Oculus покинул ее основатель Палмер Лаки, вынужденный, по-видимому, оставить пост в связи с политическим скандалом. Во время последней предвыборной гонки Лаки вложил $10 тыс. в компанию Nimble America, которая создавала карикатуры, изображавшие в неприглядном свете кандидата в президенты Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Когда это выяснилось, Лаки столкнулся с резкой критикой в СМИ и шквалом оскорблений в интернете.