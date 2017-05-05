«Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн

Не успел «Энвижн» отпраздновать победу над «Ростелекомом», с которого суд обязал взыскать в пользу интегратора 32,8 млн руб., как в рамках другого дела оператор в судебном порядке добился наложения на «Энвижн» штрафа в размере 64,1 млн руб.

Успешный иск «Ростелекома» к «Энвижн»

«Энвижн групп» придется выплатить «Ростелекому» свыше p60 млн в качестве неустойки за просрочку поставки оборудования. Это следует из постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который 3 мая 2017 г. постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 ноября 2016 г. и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2017 г., а кассационную жалобу «Энвижн» — без удовлетворения.

В рамках этого затянувшегося разбирательства суды рассматривали как иск «Ростелекома» к своему подрядчику, так и встречный иск «Энвижн» — с требованиями о взыскании с телеком-оператора неустойки за просрочку в оплате поставленного оборудования. Сумма первого из них после уточнений составила p68,1 млн, второго (также после уточнений) — p4,2 млн. «В порядке взаимозачета взыскать с АО “Энвижн груп” в пользу ПАО “Ростелеком” p64,1 млн неустойки», — гласит финальное судебное решение.

В публичных документах суда отсутствует конкретное описание предмета договорных отношений двух организаций. Есть лишь указание на то, что поставка «Энвижн» «Ростелекому» неназванного оборудования и оказание ему неких услуг были прописаны в нескольких десятках договоров с различными датами исполнения. По сайту госзакупок однозначно идентифицировать проблемный контракт редакции не удалось.

В пользу «Ростелекома» с «Энвижн» взыщут 64 млн рублей

На момент публикации никто из фигурантов дела не прояснил CNewsсуть договорных отношений и причины просрочки поставок и оплат. В «Энвижн» просто проигнорировали вопросы редакции, в пресс-службе «Ростелекома» объяснили невозможность предоставить оперативные комментарии уходом в отпуск осведомленных сотрудников.

Реванш «Ростелекома»

Рассматриваемое финансовое разбирательство, завершившее в пользу «Ростелекома», в каком-то смысле можно считать своеобразным реваншем оператора за недавний проигрыш в тяжбе с «Энвижн» в другом судебном процессе. Напомним, в начале апреля 2017 г. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону подтвердил правомерность вынесенного ранее приговора, по которому «Ростелекому» придется выплатить «Энвижн груп» p32,8 млн — задолженность по договору на 18,2 млн и неустойку в размере p14,6 млн.

Разбирательства касались контракта, заключенного 23 декабря 2013 г. между «Ростелекомом» и «Энвижн», в рамках которого подрядчик оператора должен был осуществить автоматизацию объектов первой очереди системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Краснодарского края, включая монтаж и пусконаладку техники, а также передачу прав на использование ПО.

Из материалов суда следует, что «Энвижн» выполнил свои обязательства в полном объеме — осуществил работы на p126,1 млн и поставил ПО на p425 тыс. Однако «Ростелеком» выплатил компании только p108,3 млн, что и послужило причиной иска, который «Энвижн» подал 1 декабря 2016 г. и в итоге выиграл.

Несколько фактов об «Энвижн»

Компания «Энвижн груп» ведет свою историю с 2001 г. и на данный момент является одним из крупнейших системных интеграторов в России — 15 место среди отечественных ИТ-компаний в рейтинге CNews 100 по итогам 2015 г. с размером совокупной выручки в p19,2 млрд.

В июле 2015 г. МТС и ее контролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продаже «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатила «Системе» до p15 млрд. Эта сумма учитывала долги интегратора на p10 млрд, которые должны были покрыться за счет сделки.

В результате МТС стала единственным акционером «Энвижн груп» и всех его дочерних предприятий, включая российскую Sitronics Telecom Solutions и чешскую Nvision Czech Republic. Поскольку данное приобретение являлась сделкой с заинтересованностью, она сначала была одобрена специальным комитетом независимых директоров МТС, а потом уже самим советом директоров сотового оператора.

Что касается продавца, то АФК «Система» вложилась в «Энвижн груп» в 2012 г. Тогда подконтрольный корпорации холдинг РТИ получил 50% плюс одну акцию системного интегратора. За это он заплатил p3 млрд наличными и передал ИТ-активы холдинга «Ситроникс» (был подконтролен РТИ): «Ситроникс информационные технологии» и «Ситроникс телекоммуникационные решения» (чешский производитель ПО для телеком-операторов, бывший Strom Telecom).

При этом появившийся у РТИ пакет акций не давал контроля над «Энвижн груп» (условия сделки). Его «Система» установила лишь в начале 2014 г., когда выкупила еще 38,75% акций компании, заплатив за них $82,5 млн, из которых $37,5 млн — наличными, а $45 млн — в виде акций «Системы».

Продавцами выступили сооснователи интегратора Дмитрий Тараба и Алексей Глотов, а также фонд Marschall Capital Partners (MCP) предпринимателя Константина Малофеева. Остававшиеся 11,25% акций «Энвижн групп» в конце 2016 г. АФК «Система» приобрела у бывшего президента системного интегратора Антона Сушкевича за $10 млн.