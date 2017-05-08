МТС удвоила размеры средств, снятие которых абоненты не замечают

МТС увеличила плату за дополнительный интернет-трафик, который автоматически предоставляется пользователю после исчерпания его основного объема. Одновременно оператор упростил процесс отключения этой опции. Жалобы от абонентов на снятие средств без их ведома начали поступать в марте, вскоре после появления автоматической услуги «Дополнительный интернет».

МТС поднял тарифы на трафик

Сотовый оператор МТС увеличил плату за трудноотключаемые дополнительные мегабайты интернет-трафика. Мегабайты автоматически начисляются в том случае, если основной объем трафика, предусмотренный тарифом абонента, уже исчерпан. До этого пользователи тарифа Smart Mini могли получить дополнительные 500 МБ за p50, теперь они будут платить за них p95, отмечает ресурс Content-review.com. Для тарифа Smart плата за такой же объем трафика составит p75. Абоненты Smart+ и «Smart безлимитище» могут использовать 1 ГБ дополнительного трафика за p150.

Параллельно с повышением тарифов МТС предоставила абонентам возможность блокировать автоматическое подключение дополнительного трафика. На сайте оператора поясняется, что следует для этого сделать абонентам какого-либо из тарифов группы Smart: набрать *111*936# и нажать «Вызов». Однако руководство для абонентов «БИТ» и «Интернет» отсутствует, пишет Content-review.com, хотя такая возможность декларируется в описании и этих тарифов.

Проблема дополнительного трафика

МТС начал автоматически предоставлять абонентам дополнительный трафик в марте 2017 г. По словам некоторых пользователей, им достаточно четко дали понять, что в их распоряжении теперь есть дополнительные 45 ГБ, однако оператор недостаточно прозрачно пояснил, что они платные. В результате после подключения дополнительных мегабайтов со счетов начали сниматься средства, в то время как клиенты об этом не подозревали. Например, абонент МТС Дмитрий Новиков отметил на своей странице в Facebook, что он узнал о снятии средств, когда с его счета исчезло порядка p1 тыс.

МТС упростил процедуру отключения дополнительного интернет-трафика

Деньги снимались порциями по p350 за каждые следующие 3 ГБ дополнительного трафика. На тот момент отключить использование этого трафика было возможно только тогда, когда он не предоставлялся, то есть уже в следующем месяце, после снятия абонентской платы и начисления основного пакета мегабайтов, или же во время использования специального «ночного» интернета, если таковой предусмотрен тарифом.

При этом отказ от дополнительного трафика был оформлен не как деактивация услуги «Дополнительный интернет», а как подключение услуги «Отключение дополнительного интернета». Поиск этой услуги в личном кабинете казался пользователям довольно долгим и затруднительным занятием. В ответ на жалобы МТС отвечала, что в PDF-файле с описанием опций тарифов все указано. Абоненты возражали, что не могут проверять сайт своего сотового оператора ежедневно, поэтому необходимые сведения надо предоставлять более непосредственным образом.