Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд

Сервис Snapchat, который провел в марте IPO, отчитался о своем первом квартале в качестве публичной компании. Компенсация по IPO увеличила убытки предприятия до $2,21 млрд, выручка не оправдала прогнозы аналитиков. После оглашения результатов акции компании Snap подешевели на 20%. Причина спада – вялый приток пользователей в Snapchat.

Результаты квартала

Чистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал для Snap первым кварталом после первичного публичного размещения акций. Убыток компании за аналогичный период предыдущего года составил $104,4 млн. Рост убытков вызван тем, что в минувшем квартале к ним была причислена компенсация в размере $2 млрд акциями – следствие проведенного в марте IPO. Убыток на каждую акцию составил $2,31.

Одновременно Snap зафиксировала увеличение выручки – она составила $149,6 млн, показав рост на 286% по сравнению с прошлогодним результатом. Тем не менее, показатель не оправдал ожидания – аналитики предрекали компании $159 млн. Средняя выручка от одного пользователя составила $0,9, в предыдущем квартале этот показатель равнялся $1,05. После публикации результатов квартала акции Snap упали на 23% и сейчас торгуются на уровне $17,67.

Аудитория Snapchat

Одной из причин финансового спада стал вялый приток новых пользователей в Snapchat. В настоящий момент количество ежедневных пользователей сервиса составляет 166 млн, в предыдущем квартале оно равнялось 158 млн, год назад – 122 млн. Годовой темп увеличения аудитории сейчас равен 36%, в то время как год назад он достигал 52%. Ресурс Business Insider связывает это с оттоком пользователей в Facebook, который активно копирует форматы общения, принятые в Snapchat.

Снижение темпов роста аудитории связано также с тем, что приложение Snapchat для Android содержит ошибки и работает неровно. Гендиректор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) сообщил инвесторам, что в минувшем квартале компания работала над исправлением ситуации. Ошибки в приложении считались причиной замедления роста аудитории и в IV кв. 2016 г., когда на Android приходилось 20% пользователей сервиса. Сейчас с этой платформы в Snapchat заходят 30% пользователей.

Гендиректор компании Snap и сооснователь сервиса Snapchat Эван Шпигель

По данным компании, каждый пользователь в среднем проводит в Snapchat более 30 минут в сутки. За день сервис передает около 3 млрд сообщений. В предыдущем квартале этот показатель равнялся 2,5 млрд. Около $8,3 млн от общей выручки компания заработала на продаже солнцезащитных очков Spectacles, оснащенных камерой. Однако пока что с помощью очков было сделано всего 5 млн снимков – по крайней мере, из тех, которые были отправлены в Snapchat.

Что такое Snapchat

Snapchat – мессенджер, работающий на iOS и Android, и позволяющий пользователям обмениваться сообщениями с прикрепленными к ним фото и видео. Отправитель сообщения сам определяет время в несколько секунд, в течение которого получатель видит сообщение, после чего оно удаляется со смартфона, оставаясь при этом на сервере Snapchat. Сервис был запущен студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем и Бобби Мерфи (Bobby Murphy) в 2011 г.

В начале марта 2017 г. Snap совершила первичное публичное размещение акций. Компания изначально предлагала акции по $17, однако в ходе торгов они подорожали на 44%. В отдельные моменты цена поднималась $26,05. Соответственно, рыночная стоимость Snap достигала $29,1 млрд. Основатели Snapchat заработали на IPO около $3,4 млрд.