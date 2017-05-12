В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Microsoft заявила, что Ubuntu, SUSE и Fedora появятся в Windows Store. Это даст пользователю возможность скачать и запустить их внутри Windows 10 или Windows 10S. Таким образом Microsoft надеется привлечь новых пользователей, в первую очередь разработчиков и тех, кто только изучает программирование.

Дистрибутивы Linux в Windows Store

Ubuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США, вице-президент Microsoft по вопросам Windows & Devices Терри Майерсон (Terry Myerson). Одновременно он упомянул о намерении компании добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.

«Под установкой Ubuntu, SUSE и Fedora внутри Windows 10 понимается не полноценная установка дистрибутива с графическим интерфейсом, дисплейным сервером и набором приложений X11. Речь идет только о пользовательском пространстве и среде разработки, без издержек на виртуализацию и эмуляцию», — поясняет ресурс OMG!Ubuntu! При этом будут доступны все утилиты командной строки, которые присутствуют в обычной установке. При желании пользователь может запустить более одного дистрибутива одновременно. Помимо Windows 10 дистрибутивы смогут работать в облегченной системе Windows 10S, рассчитанной на нужды образования, которая позволяет устанавливать приложения только из Windows Store.

Возможность установить Ubuntu, SUSE и Fedora должна сделать Windows-устройства более привлекательными для разработчиков, которым нужен доступ к системам с открытым кодом, пишет ресурс The Verge. В частности, это могут быть школьники или студенты, изучающие программирование и использующие Windows 10S. Это должно в перспективе увеличить число пользователей Windows.

Подсистема Windows для Linux

В Windows 10 присутствует слой, который обеспечивает совместимость системы с Linux-приложениями — так называемая подсистема Windows для Linux. Подсистема является результатом сотрудничества Microsoft с компанией Canonical, разработчиком Ubuntu. Впервые WSL появилась в Insider Preview Windows 10 build 14316 — сборке, выпущенной в апреле 2016 г. Это дало возможность интегрировать в Windows дистрибутив Ubuntu, доступ к которому осуществляется посредством командной оболочки Bash, поскольку графический интерфейс в этой интеграции предусмотрен не был.

Дистрибутив Linux Ubuntu можно скачать в Windows Store

В Microsoft объяснили, что решение совместить Linux и Windows было принято после получения большого количества соответствующих просьб от разработчиков. Они хотели, чтобы в Windows было проще создавать свободное ПО.

После установки Ubuntu разработчик может запускать скрипты Bash, пользоваться инструментами командной строки Linux, такими как sed, awk и grep, а также использовать Ruby, Git и Python внутри Windows. В августе 2016 г. пользователи интернета подтвердили, что внутри Windows 10 можно запустить Unity — рабочий стол Ubuntu, что дало возможность работы в полном десктопном окружении Linux.