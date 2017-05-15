Экс-руководитель Acer и Lenovo инвестировал в «уникальный московский ИТ-ресторан»

Основным инвестором недавно открывшегося в центре Москвы уникального «ИТ-ресторана» Gadget Studio оказался Глеб Мишин, ранее работавший на руководящих должностях в российских представительствах Acer и Lenovo.

Кто вложился в Gadget Studio

CNews выяснил подробности финансирования Gadget Studio - недавно открывшегося в центре Москвы на улице Тверская «уникального ИТ-ресторана». Как рассказал основатель проекта Николай Турубар, основным инвестором Gadget Studio является Глеб Мишин.

До 2016 г. Глеб Мишин был вице-президентом китайской компании Lenovo по России, странам СНГ и Восточной Европы. До этого Мишин работал на руководящих должностях в российском представительством тайваньской корпорации Acer, в том числе в 2011-2012 г.г. был вице-президентом по странам Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока.

Николай Турубар - ИТ-журналист, медиаменеджер, шеф-редактор издания «Чезасайт» и видеостудии CHЁZA, ранее руководил проектом NoMobile. Размер инвестиций в открытие первого ресторана составила 70 млн руб., говорит Турубар.

Всего в различных городах России и постсоветского пространства будет открыто четыре ресторана Gadget Studio, причем запуск второго должен состояться в Казахстане. Общие инвестиции в открытие всех четырех ресторанов составят 200 млн руб. Далее проект продолжит свою экспансию по франшизе.

Краудинвестинг спешит на помощь

30% финансирования Gadget Studio намерен получить с помощью краудинвестинга: редко применяемой в России схемы с долевым инвестированием. Желающие могут сделать взнос на сумму от 500 тыс. руб.

Бывший топ-менеджер Acer и Lenovo в России и инвестор ресторана Gadget Studio Глеб Мишин

Взнос оформляется в виде займа сроком на пять лет. Доход участники схемы получат по одной из двух схем на свой выбор: либо фиксированный процент - 12% годовых, либо доля от доходов ресторана.

Первым публичным участником схемы краудинвестинга стал Алексей Цыганов, ранее работавший заместителем главного редактора журнала Men’s Health и digital content менеджером российского представительства Coca Cola. Цыганов вложил в проект 1 млн руб.

Инновации в ресторане

Николай Турубар утверждает, что Gadget Studio - «первый в мире» ресторан, где «технологии вплетены в пространство». «В заведении применяются два десятка технологических решений и семь инфосистем, а одно из главных действующих лиц в проекте - ИТ-директор, чего в обычных ресторанах не бывает», - говорит он.

Целый ряд мировых вендоров выступили в роли технологических партнеров Gadget Studio, поставив ресторану свое оборудование и технологические решения. В их числе Microsoft, LG, Dyson, Intel, Prestigio, Axsys, BQ, Maxima Telecom и др.

Интерьер ресторана Gadget Studio

Gadget Studio состоит из четырех зон: непосредственно ресторана, ИТ-лектория, гаджет шоу-рума и лаунж-коворкинга. В коворкинге отсутствует необходимость аренды места: посетителю достаточно внести депозит на 1 тыс. руб., который можно тратить на еду и напитки. В лектории ряд вендоров и операторов связи уже провели свои презентации.

Как можно выгодно избавиться от старых гаджетов

Одна из «фишек» заведения - «кладбище старых гаджетов». Посетитель может сдать свое старое сломанное устройство и получить за это скидку 10%.

В заведении принимаются различные формы оплаты, включая NFC. При оплате безналичным расчетом посетитель может самостоятельно указать сумму чаевых. Также посетителям Gadget Studio доступен бесплатный Wi-Fi, для работы которого заведение обзавелось двумя каналами связи общей скоростью 400 Мбит/с.

Внутри всего заведения установлено 24 видеокамеры, в том числе и на кухне - они позволяют следить за процессом приготовления еды. На столах ресторана установлены беспроводные зарядные устройства, посетителям могут выдать донглы для зарядки смартфонов различных моделей. В коворкинге официанты могут выдать мобильные зарядки.

Microsoft поможет ресторану распознать лица посетителей

В ближайшее время в Gadget Studio заработает главная инновация: меню станет доступно на планшетах, причем они смогут распознавать лица гостей, благодаря собственной разработке на базе технологий Microsoft Face Recognition. Система сможет распознавать лица постоянных посетителей и делать предложения исходя из их прошлых заказов и предпочтений.

Также заведение планирует запуск собственной программы лояльности: постоянным клиентам выдадут соответствующие карты и доступ в личный кабинет на сайте. Это позволит заказывать еду дистанционно (за некоторое время до прихода в заведение) и уходить «в минус» на 2-3 тыс. руб.