Продажи фитнес-браслетов упали впервые в истории

Браслеты выходят из моды

Эксперты независимой аналитической компании Canalys обнародовали итоги мониторинга мирового рынка носимых гаджетов — «умных» часов и смарт-браслетов. Как отмечается в докладе компании, в первом квартале 2017 г. объем поставок фитнес-браслетов упал на 7 % в сравнении с показателями прошлого года и составил чуть более 9 млн единиц товара (по данным Canalys, наибольший рост поставок фитнес-браслетов пришелся на 2016 г.).

Эксперты отмечают, что это первое в истории фитнес-браслетов падение — до этого рынок ежегодно демонстрировал рост. Поставки уменьшились, в том числе, и у лидеров — американской Fitbit и китайской Xiaomi. Причем, стагнация в целом отмечается в странах, в которых находятся эти компании.

По словам экспертов, все больше пользователей переключается с фитнес-браслетов на более функциональные «умные» часы. За счет «часовой» конкуренции, к примеру, объемы поставок девайсов Fitbit за квартал снизились на 30% до 2,9 млн единиц.

Часы показали стабильный рост

Поставки «умных» часов, по данным Canalys, в сравнении с прошлогодним периодом выросли за первый квартал 2017 г. на 25 %, превысив 6 млн гаджетов. В итоге эта категория занимает сейчас около 40 % рынка носимых девайсов.

Мировой рынок носимых гаджетов упал впервые в своей истории

Рост, по мнению экспертов, обеспечили часы Apple Watch. Несмотря на высокую стоимость, гаджет калифорнийской компании за отчетный период стал лидером по продажам в сегменте «умных» часов: рост составил 77 % — во всем мире за квартал было продано 3,8 млн гаджетов Apple.

«Водостойкость, Bluetooth для стриминга музыки и встроенный GPSстановятся все более актуальными для бегунов и прочих любителей спорта, заставляя отказываться от традиционных смартфонов», — пояснил аналитик Canalys Джейсон Лоу (Jason Low).

Fitbit готовит «умный» ответ

Эксперты полагают, что производители смарт-браслетов будут пытаться восстановить положение на рынке за счет выпуска собственных «умных» часов. Подобные наработки есть у Fitbit, в 2016 г. представившей модель смарт-часов Blaze, которая, по словам экспертов, все же является обычным улучшенным фитнес-браслетом.

По сути, Blaze отличался от браслетов лишь дисплеем, способностью отображать некоторые оповещения и более продвинутым пульсометром. Однако в начале мая 2017 г. появилась информация о том, что Fitbit готовится представить полноценные «умные» часы.

Как пишет YahooFinance, девайс с рабочим названием Higgs будет иметь дисплей аналогичный Apple Watch второй серии, встроенный модуль GPS, монитор сердечного ритма, возможность совершать бесконтактные платежи и стримить музыку, а также работать без подзарядки до четырех дней. Предположительно, гаджет может появиться в продаже уже осенью 2017 г.