Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет

Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев оценил сроки окупаемости ГИС ЖКХ и описал общий эффект от ее внедрения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Горизонт окупаемости ГИС ЖКХ

Завершающийся трехлетний совместный проект Минкомсвязи, Минстроя и «Почты России» по созданию госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства страны (ГИС ЖКХ) окупится в перспективе четырех-пяти лет. Такой прогноз сделал замглавы Минкомсвязи Михаила Евраев.

Напомним, данная система должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные органы и местные администрации, а также непосредственно жильцов — с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее. Система создается с 2014 г. усилиями привлеченной без проведения тендера компании «Ланит». С 1 июля 2017 г. в системе будут обязаны размещать тематическую информацию органы власти и все организации отрасли.

«ГИС ЖКХ делается без копейки бюджетных денег, — отмечает Евраев. — Инвестором выступает “Почта России”, которая является оператором в силу закона, заказчик — Минкомсвязи, а всю нормативно-правовую базу мы делаем с Министерством строительства и ЖКХ». Чиновник указывает на то, что «Почта» хоть и государственное по сути предприятие, но его деятельность подразумевает зарабатывание денег. «И конечно этот проект для “Почты” должен быть окупаемым, — говорит он. — Примерные сроки — 2022-2023 гг.».

Михаил Евраев спрогнозировал сроки окупаемости ГИС ЖКХ на уровне 4-5 лет

В «Почте России» на момент публикации материала не успели подтвердить или опровергнуть справедливость данных расчетов.

Какая сумма и как будет окупаться

Михаил Евраев вспоминает, что накануне запуска проекта в том числе рассматривался вариант с госфинанисрование, но он был отвергнут из-за начавшегося экономического кризиса.

Анализ сайта госзакупок показывает, что в августе 2014 г. «Почта России» заключила с «Ланитом» договор на разработку, проведение опытной эксплуатации в пилотных регионах и сопровождение прикладного софта ГИС ЖКХ на p425,7 млн. В декабре 2015 г. «Ланит» стал победителем аукциона на оказание услуг по обеспечению функционирования ГИС ЖКХ и получил контракт на p981,6 млн.

На момент публикации материала в «Почте России» не прокомментировали CNews вопрос о полном объеме расходов организации на создание и поддержку проекта.

«Окупаемость ГИС ЖКХ предполагается за счет того, что на портале можно платить за услуги ЖКХ, — рассказал Евраев. — Это добровольная история для граждан: если они хотят, платят, если не хотят, то платят там, где обычно. Но мы рассчитываем, что гражданам все же удобно будет это делать. И тот объем людей, который, мы предполагаем, станет пользоваться данным сервисом, будет достаточен для того, чтобы проект окупился».

Чиновник в данном контексте также указывает и на общий эффект от внедрения системы. «Экономический эффект для страны в будущем уже понятен, — говорит он. — Это открытость системы, это другое качество сферы ЖКХ в принципе».

По словам Евраева, сейчас осуществляется полная инвентаризация всей сфер коммунального хозяйства. «Потому что у нас никто не знал и не мог знать (не было никаких федеральных ИТ-систем), сколько у нас домов, собственников жилья, кооперативов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. С управляющими компаниями что-то стало понятно, когда они начали лицензироваться. Все остальное… Регионы только сейчас, всю эту работу проводя и размещая информацию в системе, приходят к четкому пониманию, что такое ЖКХ в их субъекте. Уже сейчас эффект с точки зрения упорядочивания отрасли огромный», — резюмирует чиновник.