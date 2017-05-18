«1С» наняла экс-главу Abbyy, чтобы завоевать мир

Экспансия на международные рынки

Компания «1С» официально объявила о создании предприятия «1С International», первоочередной задачей которого является развитие и продвижение группы продуктов «1C:Предприятие» (1С:Enterprise) на зарубежных рынках.

Возглавит новую компанию Сергей Андреев, бывший коммерческий, исполнительный и генеральный директор группы компаний Abbyy.

Под начало «1С International» переводится часть уже имеющейся экспортной активности компании «1С». Представитель «1С» рассказал CNews о том, что 80% акций «1С International» будет принадлежать «1С», остальные 20% Сергею Андрееву.

Задачи, стоящие перед своей новой компанией Сергей Андреев охарактеризовал так: через пять лет доходы от продаж «1С:Предприятия» на зарубежных рынках должны быть сопоставимы с доходами от его продаж в России.

До организации «1С International» экспорт продуктов «1С:Предприятие» приносил «1С» порядка 20% экспортной выручки.

Доли и рынки

Представители «1С» уточнили, что кандидатура Сергея Андреева на пост главы «1С International» была выбрана в связи с имеющимся у него успешным опытом организации команды из более 1200 сотрудников для продвижения продуктов Abbyy в 16 странах мира. Зарубежные рынки приносят компании 80% дохода. Основную прибыль Abbyy приносит лицензирование технологий путем продажи инструментов для разработчиков (SDK), корпоративные решения по потоковому вводу данных, а также программы для распознавания текстов и работы с PDF.

Сергей Андреев, глава компании «1С International», экс-глава Abbyy

Сергей Андреев пояснил CNews, что разные страны отличаются различной степенью востребованности офисным ПО, поэтому проникновение «1С International» в страны дальнего зарубежья будет опираться на пилотную модель. Для оценки потребности рынков в разных странах в «1С:Предприятии» будут запускаться пробные продажи, и, исходя из их результатов будут предприниматься дальнейшие шаги.

Поясняя, в каких странах компания начнет работать вначале, Сергей Андреев сказал, что «эти страны будут разными: как развитыми, так и развивающимися, находящимися и в Европе, и в Азии, и в Америке». В качестве конкретного примера он таких стран он назвал «скажем, Германию, Румынию и Вьетнам».

В этих странах «1С International» «будет иметь две опоры: на местных партнеров «1С», которые уже имеются, и на местные компании, у которых есть опыт продаж аналогичного ПО», уточнил Андреев.

«Компания «1С» успешно конкурирует в ряде стран с ведущими мировыми лидерами в области интегрированных систем управления предприятиями и средств автоматизации документооборота, прочно удерживая первые позиции на российском рынке. Мировой рынок является очевидным направлением развития для компании, и у меня есть полная уверенность в том, что доказанная в России конкурентоспособность продуктов «1С» дает все возможности для успеха за рубежом», – сказал Сергей Андреев.

«Мы хотим попробовать использовать наши разработки и компетенции наших партнеров, специалистов по "1С:Предприятию" для автоматизации организаций дальнего зарубежья», – отметил Борис Нуралиев, CEO компании «1С».

О компании 1С International

Сергей Андреев с ноября 1991 г. работал в компании Abbyy на позиции коммерческого директора, затем исполнительного директора, с апреля 1999 г. по январь 2017 г. занимал должность генерального директора группы компаний Abbyy. Под его руководством была собрана команда из более чем 1200 человек в 16 странах мира.

В настоящее время «1С» работает с потребителями через партнерскую сеть с более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 6900 компаний «1С:Франчайзи», сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий.