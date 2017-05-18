ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С»

Власти ДНР намерены открыть технопарк и пригласить туда украинских разработчиков «1С», которые в ближайшее время могут лишиться работы. Технопарк будет создавать софт для промышленных предприятий Донбасса, которые остались без ПО после блокады со стороны Украины.

ДНР построит технопарк

Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение о создании технопарка. Как рассказал CNews министр связи республики Виктор Яценко, на такой шаг власти пошли после введения Украиной санкций в отношении российских ИТ-компаний, следствием чего должна стать потеря работы многими украинскими программистами.

Согласно подписанному во вторник, 16 мая, указу президента Украины Петра Порошенко, на три года введены запреты на сотрудничество с российскими ИТ-разработчками, системными интеграторами и интернет-компаниями. Речь идет о «Яндексе», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», DrWeb, Abbyy, «1С», «Галактике», «Парусе», «Асконе», «Энвижн груп», «Астеросе», «АйТеко», Softline, «Корус Консалтинг», «Летограф ИТ-консалтинг» и др.

Санкции введены как в отношении непосредственно вышеупомянутых российских компаний, так и в отношении их украинских «дочек». Кроме них в санкционных списках оказались и десятки украинских ИТ-компаний, которые занимаются внедрением продуктов «1С» и «Парус»: «Альфа-ком», «Перший бiт», «Скайлан Софтвер», «Еврософтпром», «Софткорн» и другие.

Новое место работы для украинских программистов

На Украине сейчас 900 тыс. пользователей продуктов «1С», число соответствующих разработчиков Яценко оценивает в 2 тыс. Власти ДНР готовы предложить им работу в новом технопарке. Инвестиции министерства связи республики в проект составят 60 млн руб.

ДНР собирается открыть технопарк, куда пригласит украинских разработчиков «1С», лишенных работы указом Порошенко

По словам Яценко, необходимость в технопарке связана с большой потребностью промышленных предприятий Донбасса в корпоративном ПО. В начале 2017 г. украинские националисты ввели блокаду в отношении ДНР и другой непризнанной республики - Луганской народной республики (ЛНР).

Предприятия Донбасса остались без ПО

В ответ на это власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управления на предприятиях, которые до той поры продолжали работать на территориях этих республик по украинскому законодательству. После этого под контроль властей этих республик перешли десятки промышленных предприятий - металлургических заводов, шахт и т.д., - основным собственником которых был донецкий олигарх Ринат Ахметов.

Перед введением внешнего управления украинская администрация донецких предприятий устроила диверсию и «обнулила» софт на них, говорит Яценко. В результате промышленные предприятия остались практически без ПО - например, на некоторых были удалены системы MES ERP.

Задачей технопарка станет создание продуктов на базе «1С», которые смогут уровень автоматизации промышленного сектора Донбасса. Представители «1С» от комментариев по теме отказались.