ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С»
ДНР построит технопарк
Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение о создании технопарка. Как рассказал CNews министр связи республики Виктор Яценко, на такой шаг власти пошли после введения Украиной санкций в отношении российских ИТ-компаний, следствием чего должна стать потеря работы многими украинскими программистами.
Согласно подписанному во вторник, 16 мая, указу президента Украины Петра Порошенко, на три года введены запреты на сотрудничество с российскими ИТ-разработчками, системными интеграторами и интернет-компаниями. Речь идет о «Яндексе», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», DrWeb, Abbyy, «1С», «Галактике», «Парусе», «Асконе», «Энвижн груп», «Астеросе», «АйТеко», Softline, «Корус Консалтинг», «Летограф ИТ-консалтинг» и др.
Санкции введены как в отношении непосредственно вышеупомянутых российских компаний, так и в отношении их украинских «дочек». Кроме них в санкционных списках оказались и десятки украинских ИТ-компаний, которые занимаются внедрением продуктов «1С» и «Парус»: «Альфа-ком», «Перший бiт», «Скайлан Софтвер», «Еврософтпром», «Софткорн» и другие.
Новое место работы для украинских программистов
На Украине сейчас 900 тыс. пользователей продуктов «1С», число соответствующих разработчиков Яценко оценивает в 2 тыс. Власти ДНР готовы предложить им работу в новом технопарке. Инвестиции министерства связи республики в проект составят 60 млн руб.
По словам Яценко, необходимость в технопарке связана с большой потребностью промышленных предприятий Донбасса в корпоративном ПО. В начале 2017 г. украинские националисты ввели блокаду в отношении ДНР и другой непризнанной республики - Луганской народной республики (ЛНР).
Предприятия Донбасса остались без ПО
В ответ на это власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управления на предприятиях, которые до той поры продолжали работать на территориях этих республик по украинскому законодательству. После этого под контроль властей этих республик перешли десятки промышленных предприятий - металлургических заводов, шахт и т.д., - основным собственником которых был донецкий олигарх Ринат Ахметов.
Перед введением внешнего управления украинская администрация донецких предприятий устроила диверсию и «обнулила» софт на них, говорит Яценко. В результате промышленные предприятия остались практически без ПО - например, на некоторых были удалены системы MES ERP.
Задачей технопарка станет создание продуктов на базе «1С», которые смогут уровень автоматизации промышленного сектора Донбасса. Представители «1С» от комментариев по теме отказались.