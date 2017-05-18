Малый бизнес предупредили об опасности стать жертвой кибератак

В небольших компаниях системы киберзащиты реализованы недостаточно хорошо для противостояния хакерским атакам. Однако почти половина всех кибератак направлены именно на малые и средние предприятия. Как именно малый бизнес должен противостоять современным киберугрозам и почему он должен это делать?

Компания маленькая – ущерб большой

Атаки на малый бизнес весьма опасны. Дело в том, что небольшие компании часто являются партнерами более крупных компаний или обслуживают большое количество частных клиентов. В итоге база данных даже относительно небольшого предприятия часто содержит личную информацию, данные о счетах, проводимых операциях и т. д. При этом защита информации у малых компаний, к сожалению, слишком слабая. В итоге хакеры получают доступ к конфиденциальным сведениям, что может послужить поводом для вымогательства средств и в конечном счете закрытию небольшой компании. Кроме того, через атаки на малые компании можно получить доступ к данным более крупных компаний-партнеров, от которых злоумышленники требуют гораздо больше.

По данным опроса компании Symantec, занимающейся разработкой систем информационной безопасности, примерно 43% кибератак направлены на малые предприятия. Компания IBM называет еще более высокую цифру: на малый и средний бизнес приходится 62% всех кибератак, или около 4000 в день. И всего лишь 14% малых компаний считают, что готовы противостоять нападению хакеров.

IBM: На малый и средний бизнес приходится 62% всех кибератак, или около 4000 в день

Откуда ждать угрозы?

Наибольшую опасность для малого бизнеса представляют DoS-атаки, вредоносное программное обеспечение, кража паролей, кейлогер-атаки и др. DoS-атаки, например, могут привести к перезагрузке всего сайта и полностью блокировать его работу. Вредоносное программное обеспечение – это большое количество «червей», вирусов, «троянов» и других программ, таких как Ransomware. Загрузившись на компьютер компании, такое ПО предоставляет сторонним лицам доступ к закрытым данным. Также хакеры очень часто, используя системы подбора паролей и кейлогер-программы, которые могут отслеживать нажатие клавиш и движение мыши.

От удара оправляются не все

Опросы, проведенные в США, показывают, что около 60% малых компаний после масштабной кибератаки не могут нормально поддерживать свой бизнес в течение следующих шести месяцев. Многие из них вынуждены вовсе прекратить деятельность. Руководители компаний должны искать оптимальный вариант создания системы противодействия хакерским атакам.

С тем, что малый бизнес наиболее уязвим перед кибератаками, согласен Сергей Ласкин, менеджер по развитию бизнеса Fortinet: «В то время как большие компании подвергаются таргетированным атакам с применением 0-day угроз, малый бизнес может пострадать от известных методов компрометации сети. При этом в случае проведения успешной атаки оставаться «на плаву» малому бизнесу гораздо сложнее. Ведь для исправления последствий требуется довольно много ресурсов, в том числе и финансовых. Компания Fortinet готова предложить рынку полнофункциональные устройства безопасности, которые позволят защититься от 99,9% угроз за небольшие деньги. Наши решения для защиты периметра сети, защиты почты от спама и вирусов, защита беспроводных сетей, облачная песочница – это все доступно для малых предприятий».