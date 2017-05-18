«Ростелеком» хочет заплатить 850 млн за серверы сразу четырем поставщикам
«Ростелеком» планирует приобрести два вида серверов, распределив поставки по каждому из лотов между двумя поставщиками в соотношении семь к трем. То есть по факту выделенные на закупку техники 850 млн руб. могут в зависимости от расклада достаться сразу четырем подрядчикам.
Серверная техника за 850 млн
Компания «Ростелеком» расширяет свой парк серверного оборудования классов Rack и Storage, выделив на закупку этой техники в 2017-2018 гг. p847,9 млн. Информация об открытом запросе котировок для потенциальных поставщиков появилась на сайте госзакупок. Заявки будут приниматься до 8 июня 2017 г. Подведение итогов намечено на 7 августа.
Закупка разбита на два лота. Цена первого из них, касающегося Rack-оборудования, определена на уровне p559,4 млн. Второго, касающегося Storage-оборудования, — p288,5 млн.
Примечательно, что заказчик надеется заключить по каждому лоту договоры сразу с двумя поставщиками. Организации, предложившие наилучшие условия поставки, смогут рассчитывать на 70% выделенных средств — p391,6 млн от первого лота и 202 млн от второго. Претенденты, подавшие несколько менее привлекательные заявки могут рассчитывать на 30-процентные доли лотов — в p167,8 млн и p86,6 млн соответственно. С учетом того, что претенденты могут подавать заявки на оба лота одновременно, по итогам процедуры может образоваться от одного (если на конкурс выйдет единственная компания) до четырех исполнителей заказа.
В «Ростелекоме» на вопрос CNews относительно того, где именно и для решения каких задач будет задействовано закупаемое оборудование, ограничились сообщением, что «это рамочная закупка у разных поставщиков для различных проектов; это делается для упрощения и оптимизации процедуры закупки».
Что именно закупается
Конкретные производители закупаемого серверного оборудования в тендерной документации не прописаны. В рамках первого лота «Ростелеком» намерен приобрести пять типов Rack-серверов на процессорах Intel Xeon с числом ядер от 8 до 16 и дисками с объемом от 300 до 800 ГБ. Кроме того, номенклатура подразумевает поставку отдельных комплектующих: процессоров, дисков, адаптеров, блоков питания, кабелей и пр.
«Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — говорится в тезадании.
В рамках второго лота оператор рассчитывает приобрести серверы одного типа на процессорах Intel Xeon не менее 12 ядер с частотой не менее 2,2 ГГц с поддержкой технологий Intel Turbo Boost и Hyper-Threading, с использованием набора дисков емкостью от 300 ГБ до 4 ТБ. К нему также прилагается набор комплектующих из процессоров, дисков, шасси и пр.
Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — гласит ТЗ.