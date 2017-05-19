Hewlett Packard создала компьютер с рекордным объемом оперативной памяти. Видео

Проект The Machine, в рамках которого Hewlett Packard Enterprise показала прототип с 160 ТБ ОЗУ, нацелен на создание системы Big Data, способной удерживать в памяти и анализировать все цифровые процессы на планете одновременно.

Пупом Вселенной объявляется память

Hewlett Packard Enterprise (HPE) в рамках проекта The Machine, посвященного созданию вычислительных технологий с использованием памяти (Memory-Driven Computing) — новой вычислительной архитектуры, специально созданной для эры больших данных, представила очередной прототип компьютера с рекордным объемом оперативной памяти в 160 ТБ.

По мнению специалистов компании, разработанная в HPE вычислительная архитектура способна масштабироваться до практически безграничных объемов используемой памяти.

О проекте The Machine

Hewlett Packard Enterprise начала разработку проекта The Machine в 2014 г. С самого начала в проекте предполагалось использовать так называемую мемристорную память, однако по причине задержек с коммерциализацией этого типа памяти компании пришлось запустить первый прототип The Machine на 4 ТБ традиционной динамической памяти (DRAM).

Проект The Machine, который называют крупнейшей научно-исследовательской программой за всю историю развития компании, направлен на создание парадигмы Memory-Driven Computing.

Вычислительные стойки системы Memory-Driven Computing

«Секреты грядущих крупных научных прорывов, инноваций, которые изменят индустрию и жизненно важных технологий, скрыты от нашего взора за горными массивами данных, которые мы ежедневно генерируем, — сказала Мэг Уитмен (Meg Whitman), исполнительный директор Hewlett Packard Enterprise. — Для реализации этих возможностей мы не можем использовать технологии прошлого, нам нужен компьютер, созданный для эпохи больших данных».

Масштабируемость и социализация технологий

Оперативной памяти прототипа вычислительной системы в 160 ТБ достаточно, например, для работы с пятикратным объемом информации, содержащейся в одной из крупнейших в мире библиотеки Конгресса США (порядка 160 млн книг).

От процессоро-центричности к технологиям Memory-Driven

В HPE планируют использовать нынешний прототип в качестве образца архитектуры для дальнейшего масштабирования вычислительных мощностей в рамках проекта The Machine с целью достижения горизонта экзабайтных (в миллионы ТБ) объемов памяти в одной вычислительной системе и более.

В качестве пограничного «почти неограниченного» объема памяти в компании называют предел в 4,096 йоттабайт (терабайт терабайтов). Такой объем данных в 250 тысяч раз превышает объем сегодняшней цифровой вселенной.

Такой объем памяти позволит одновременно обрабатывать и анализировать в режиме реального времени каждый байт данных, включая цифровые записи о состоянии здоровья каждого жителя планеты, каждую запись в Facebook, каждую поездку автономных автомобилей, каждую частицу информации из космоса.

«Мы верим, что Memory-Driven Computing — это решение для поступательного совершенствования технологий и дальнейшего развития всех аспектов общества, — сказал Марк Поттер (Mark Potter), CTO компании HPE и директор Hewlett Packard Labs. — Разработанная нами архитектура может быть использована с любыми вычислительными категориями — от интеллектуальной периферии до суперкомпьютеров».

Фрагмент машинного зала проекта The Machine

Вычислительная архитектура класса Memory-Driven Computing ставит в центре системы не процессор, а оперативную память. Благодаря устранению неэффективности взаимодействия между памятью, СХД и процессорами, характерной для современных вычислительных систем, архитектура Memory-Driven Computing сокращает время вычислений сложных задач на порядки.

Технические характеристики и сроки

Все 160 ТБ оперативной памяти прототипа вычислительной системы проекта The Machine распределяется в системе из 40 физических узлов с интерконнектом на базе высокопроизводительного протокола обмена данными.

Система работает под управлением специальной версии операционной системы Linux, оптимизированной для работы с 2-процессорными конфигурациями на чипах ThunderX2 — втором поколении интегрированных «систем в чипе» на ядрах ARMv8-A производства компании Cavium. Внутренние коммуникации обеспечиваются с помощью фотоники и оптических интерфейсов с использованием оптического коммутационного модуля X1.

На сегодняшний день определенных планов коммерциализации проекта Memory-Driven Computing в HPE не называют. Выпуск первого полностью функционального программного обеспечения, способного производить вычисления на системах с такой архитектурой и организацией, ожидается ориентировочно в 2018-2019 гг.