Telegram запустил онлайн-платежи

Разработчики мессенджера Telegram объявили о запуске сервиса онлайн-платежей для пользователей, продвигающих продукты и услуги с помощью ботов. Демократичный сервис будет поддерживать разные платежные системы, однако ответственность за сделки Telegram на себя не берет.

Платежные боты в Telegram

Разработчики Telegram запустили в мессенджере функцию онлайн-платежей Bot Payments. Функция предназначена для создателей ботов, которые теперь смогут принимать платежи от своих клиентов из разных стран мира.

«Если у вас установлен Telegram 4.0 или более новая версия, вы можете заказать товары или услуги через предлагающих их ботов. Когда вы нажмете “Оплатить” (Pay), вам будет предложено ввести данные банковской карты, заполнить информацию о доставке и подтвердить платеж. И вы получите заказанное», — пишут разработчики. При этом если аккаунт пользователя Telegramзащищен двухэтапной авторизацией (подтверждение по СМС и ввод пароля).

Данные карты могут быть сохранены для будущих покупок. Таким образом, в следующий раз процедура заказа через ботов будет проще. Поскольку Telegram является открытой платформой, разработчики уточнили, что создатели ботов могут использовать необходимые API и принимать платежи без предварительной процедуры согласования.

Шерифы из Telegram

Bot Payments поддерживает Apple Pay. Большая часть платежей в сервисе сейчас проводятся с помощью технологии американской компании Stripe, предоставляющей техническую и банковскую инфраструктуры для систем онлайн платежей. В Telegram подчеркнули, что Stripe не является монопольной технологией: пользователи смогут сами выбирать, услугами какого платежного провайдера им воспользоваться.

В Telegram появилась функция онлайн-платежей

В течение ближайших дней в Индии, к примеру, станут доступны платежи через местную RazorPay, в африканских странах — через FlutterWave, еще более 190 стран смогут воспользоваться международной PaymentWall.

«Яндекс.деньги и Qiwiдля России, а также Paymeдля жителей Узбекистана присоединятся к нам немного позже», — уточнили разработчики. Они добавили, что сервис не сможет работать с рассмотрением жалоб на сделки и кэшбеками: «ответственность за любые спорные ситуации лежит на разработчиках ботов, платежных провайдерах и участвующих в сделке банках».

Кроме того, создатели Bot Payments, которая по сути не обрабатывает платежи, не получают никакой прибыли с прошедших сделок. Конфиденциальная информация об участниках сделки также им недоступна. «Вместо этого мы будем действовать, как опытный шериф в случае с незнакомыми личностями на его территории – “отстреливать” нехороших ботов и “вешать значок” на грудь хорошим. Впрочем, мы уверены, что хороших будет больше», — резюмировали разработчики.