Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции

Facebook заблокировал Галицию

Facebook заблокировал страницу журналиста Мэттью Каруаны Галиции (Matthew Caruana Galizia), после того как тот опубликовал ряд постов о причастности премьер-министра Мальты Джозефа Муската (Joseph Muscat) к коррупционным схемам. Размещение публикаций началось 7 мая. 10 мая в СМИ появилась информация, что мальтийский премьер намерен подать на Галицию в суд за клевету. 16 мая журналист обнаружил, что его аккаунт в соцсети заблокирован, пишет The Guardian.

Блокировка носила временный характер и длилась 24 часа. Четыре поста Галиции, которые имеют отношение к личности Муската, были удалены. Публикации были сделаны на мальтийском языке и помечены #FattiKorrotti и #CorruptionFacts. В каждой присутствовало изображение документа из так называемого «Панамского архива». Это были письма, сканы паспортов и банковские выписки, с пояснениями журналиста. Помимо Муската, публикации предполагали коррумпированность министра энергетики Мальты Конрада Мицци (Konrad Mizzi) и главы администрации премьера Кита Шембри (Keith Schembri). Публикация состоялась в преддверии досрочных парламентских выборов на Мальте, которые пройдут 3 июня.

Позиция сторон

Официальной причиной удаления постов стало нарушение стандартов сообщества Facebook. Правила запрещают размещать в соцсети персональную информацию о других пользователях без их согласия. Тем не менее, Facebook никак не отреагировал на размещение других документов «Панамского архива», которые также содержат личную информацию — паспорта и водительские удостоверения, пишет The Guardian. Пока не ясно, имеет ли правительство Мальты какое-то отношение к удалению публикаций, сообщает The Verge. Сам Галиция назвал произошедшее «поучительным». «Для журналиста такая блокировка носит разрушительный и карательный характер», — пояснил он The Guardian.

Блокировка Пулитцеровского лауреата вызвала в СМИ дискуссию о влиянии Facebook на распространение новостей

Комментируя ситуацию изданию The Verge, представитель Facebook сообщил, что публикации Галиции в настоящее время находятся на рассмотрении в компании. Кроме того, Facebook провел с журналистом переговоры, в ходе которых ему разрешили публиковать все, что он пожелает, «за исключением ненужных частных подробностей, которые могут представлять собой угрозу безопасности». Если в ходе рассмотрения публикаций компания поймет, что допустила ошибку, она готова ее исправить. Инцидент вызвал в СМИ дискуссию о влиянии Facebook на распространение новостей.

Галиция и «Панамский архив»

Как журналист Галиция известен тем, что в 2016 г. в составе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) принял участие в исследовании «Панамского архива». Часть публикаций по этому делу он вывесил в Facebook, поскольку традиционные СМИ, как ему показалось, недостаточно осветили тему. «Отклик аудитории был невероятным. Я не ожидал ничего подобного», — рассказывает журналист о реакции пользователей соцсети. За исследование «Панамского архива» Галиция в числе других был удостоен в апреле Пулитцеровской премии.

«Панамский архив» — это пакет внутренних документов мальтийской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданный неизвестным лицом немецкой газете Sueddeutsche Zeitung в 2015 г. Архив объемом около 2,6 ТБ содержит примерно 11,5 млн документов. Бумаги, проливающие свет на офшорные сделки, компрометируют многих известных политиков, спортсменов и бизнесменов. Сделки датируются в промежутке от начала 1970-х гг. до 2016 г.

Поскольку у Sueddeutsche Zeitung не было ресурсов для анализа всего массива данных, она обратилась в ICIJ, который запросил содействия у различных изданий. В изучении документа принимали участие около 400 журналистов из разных стран, в том числе Галиция. В апреле 2016 г. они обнародовали результаты исследования. По данным ICIJ, в числе прочих политиков, связанных с офшорами, в «Панамском архиве» упоминается Владимир Путин и некоторые российские чиновники, в частности, Алексей Улюкаев и Дмитрий Песков.