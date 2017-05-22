Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза

Цена контракта заказанных для Минобороны вычислительных комплексов на «Эльбрусах» выросла более чем в три раза при увеличении номенклатуры поставки более чем в четыре раза. Поставщик техники от комментариев отказался.

Рост цены без указания причин

Как стало известно CNews, цена договора на поставку вычислительных комплексов «Эльбрус-90 микро» для нужд Марийского машиностроительного завода, располагающегося в Йошкар-Оле в республике Марий Эл, выросла более чем в три раза. Контракт был заключен 8 февраля 2017 г. на p29,55 млн, а 12 апреля в карточку контракта на госзакупках были внесены изменения об увеличении его суммы до p91,94 млн и расширении номенклатуры поставки с трех до 13 единиц техники.

Напомним, данная поставка должны быть осуществлена для выполнения госконтракта от 8 апреля 2015 г., заключенного Минобороны с акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”», в состав которого входит Марийский завод.

Представитель безальтернативного (определенного как единственно возможный) поставщика комплексов — компании МЦСТ — Константин Трушкин причину изменения договора CNews не прояснил, сообщив, что не вправе комментировать данную закупку.

Анализ других контрактов МЦСТ на поставку ее техники за последнее время (вычислительных комплексов «Эльбрус 801-РС», «Эльбрус 101-PC» и «Эльбрус 401-РС») других фактов изменения изначально подписанных контрактов не выявил.

Что за техника «подорожала»

На сайте МЦСТ под наименованием «Эльбрус-90 микро» представлено три типа изделий, именуемых как высокопроизводительные многопроцессорные вычислительные системы, разработанные на основе микропроцессоров архитектуры Sparc. Одно из этих изделий — модификация 27 и 27.01 — работает под ОС Solaris. В нем задействовано по четыре микропроцессора МЦСТ R150 и МЦСТ R500. Размер оперативной памяти — 1 ГБ.

Второе изделие — модификация 27.02 — также использует ОС Solaris и четыре микропроцессора МЦСТ R500. Оперативная память — 1 ГБ.

Третье изделие — модификация 52 — использует ОС МСВС и 16 процессоров МЦСТ R500S. Оперативная память — 16 ГБ. В описаниях к изделиям говорится, что ОС МСВС и Solaris «обеспечивают многопользовательский, многозадачный режим вычислений в реальном времени».

Компьютер «Эльбрус-90 микро» на базе процессоров МЦСТ в защищенном исполнении для жестких условий эксплуатации

Какие именно системы (в какой конфигурации) закупает у предприятия Минобороны и для каких целей, в МЦСТ CNews не прокомментировали.

Кто еще закупал «Эльбрус-90 микро»

Анализ сайта госзакупок позволяет определить, что комплексы «Эльбрус-90 микро» еще как минимум дважды становились предметом внимания госзаказчиков. Так в конце 2013 г. тендер на их поставку объявлял концерн «Моринформсистема — Агат». Сумма лота тогда составила p5,6 млн. Единственным участником и победителем аукциона стала компания МЦСТ. Целью приобретения «железа» была заявлена модернизация производства по программе «Техническое перевооружение научно-технической базы для создания интегрированных корабельных систем автоматизации».

Кроме того, в июле 2015 г. тендер на поставку этих комплексов в формате закупки у единственного поставщика с ценой контракта в p5,17 млн осуществил Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт. Поставщиком также выступила компания МЦСТ.