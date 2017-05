Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства

Фильтрация по стране происхождения

Русский программист Владимир Игловиков из Санкт-Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс.

Об этом Владимир Игловиков сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Организаторами Data Science Challenge выступают Лаборатория оборонных технологий и наук (Defence Science and Technology Laboratory, dstl – британский аналог DARPA), спецслужбы MI5 и MI6, а также британское Министерство науки (Government Office for Science).

Сортировка ученых по паспорту

По Владимира, через пару дней после объявления о занятом им втором месте с призовым фондом $12 тыс., организаторы соревнования прислали письмо, в котором с извинениями сообщили об отказе в выплате денежного приза по причине его российского гражданства.

На своей странице в соцсети Facebook Владимир Игловиков представил подробности события.

В письме с аннулированием второго места и отказом выдачи денежного приза было заявлено буквально следующее: «I'm sorry to say that due to your Russian citizenship you do not meet Clause 2.3b because Russia has a score below 37. As a result the company running the challenges is unable to award you any prize money as you do not meet the criteria that they need to follow due to their legal obligations in the UK» («С сожалением сообщаю, что в связи с вашим российским гражданством вы не соответствуете пункту Правил 2.3b, поскольку Россия имеет рейтинг ниже 37. Организаторы конкурса не может выдать вам денежное вознаграждение, поскольку вы не соответствуете необходимым критериям, которым они обязаны следовать в соответствии со своими юридическими обязательствами в Великобритании»).

Пункт 2.3b Правил соревнования Data Science Challenge дословно говорит следующее:

В примерном переводе это означает, что выплаты не будут производиться (ни напрямую, ни через третьи стороны/страны) на банковский счет, открытый или управляемый, или в пользу частных лиц с гражданством, статусом резидента, или находящихся в любой стране с рейтингом 37 и ниже согласно Рейтингу проникновения коррупции Transparency International 2014 года.

Непрозрачность и неравные конкурентные возможности

На своей странице в Facebook Владимир пишет, что сумма призовых для него некритична – она меньше его месячной зарплаты.

В действительности ему не нравится концепция судейства по оценке ученых не по их заслугам, а по возрасту, полу, национальности или стране происхождения, и в этом плане он разочарован умонастроениями представителей Британского правительства.

Согласно официальным данным TI CPI 2014, рейтинг 37 и ниже имеют такие страны как, например, Китай (36), Мексика (35), Белоруссия (31), Вьетнам (31), Казахстан (29), Иран (27) и Россия (27).

В то же время, Индия с рейтингом 38 находится точно над линией отсечения рейтинга, что в случае с условиями конкурса Data Science Challenge позволяет говорить о неравных условиях для ученых из разных стран.