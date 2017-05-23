Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство

Предложения по развитию госуслуг до 2025 г. включают создание единого госреестра населения, автоматизацию исполнения административных процедур, использование интернета вещей для сбора данных для контрольно-надзорных функций и финансирование электронного правительства за счет взимания платы за предоставление данных через программный интерфейс.

Госуслуги на дистанционной основе

CNews продолжает серию материалов о проекте программы «Цифровая экономика России», подготовленным Минкомсвязи по инициативе Президента России Владимира Путина.

Один из разделов программы называется «Государственное управление». Авторы документа надеются перевести взаимодействие граждан и организаций с государством на преимущественно дистанционную основу, автоматизировать многие административные процедуры и ввести автоматизированную поддержку принятия решений, а также сократить издержки организаций при предоставлении отчетности.

Для перевода госуслуг на дистанционную основу в 2018 г. планируется принять соответствующую концепцию, предусматривающую, в том числе, фиксацию результата услуги посредством внесения изменений в юридически значимые электронные реестры («реестровая модель»), проактивного предоставления услуг, а также возможности экстерриториального получения услуг. Будет определен перечень услуг, для которых возможно и целесообразно обеспечить переход на «реестровую модель» и проактивное предоставление, и подготовлен комплект соответствующих изменений законодательства.

В 2020 г. будет создана технологическая база для удаленного подтверждения личности для оказания услуг в контакт-центрах, обеспечена основа для омниканальности интерфейсов дистанционного и очного взаимодействия, создана персональная среда пользователя по всем видам взаимодействия и механизм интеллектуальных помощников и доверия прав на получение госуслуг и обеспечен учет фактов оказания услуг.

В 2022 г. будет обеспечено получение и практическое использование правовых статусов (результатов услуг) в виде юридически значимых электронных документов, а физические и юридические лица смогут определять режимы использования данных о себе.

Благодаря этим мерам в 2025 г. государственные и муниципальные услуги будут предоставляться дистанционно кроме случаев, когда правовые статусы не находятся внутри государства или когда имеются их материальные носители. Определенные услуги будут оказываться в проактивном режиме, на основе данных государства и согласия заявителя, при этом будет обеспечен «бесшовный» переход между дистанционными и очными каналами.

По проекту программы «Цифровая экономика», подготовленному для Президента России,

к 2025 г. значительную часть расходов на инфраструктуру электронного правительства будут компенсировать пользователи

Доля услуг, предоставляемых органами госвласти в электронном виде, составит 80%, а доля услуг, по которым изменение правового статуса заявителей будет осуществляться органами власти в электронном виде – 30%. 16 услуг будут переведены в проактивный режим. 90% граждан будут удовлетворены электронными госуслугами.

Госуслуги в коммерческих приложениях

Другое направление программы – обеспечение предоставления госуслуг по жизненным и деловым ситуациям с возможностью интеграции в негосударственные приложения и сервисы. В 2018 г. будет утверждена соответствующая концепция, включающая в себя омниканальность интерфейсов предоставления (порталы, контакт-центры, МФЦ, органы власти). К 2025 г. услуги по жизненным и деловым ситуациями будут предоставляться посредством государственных и коммерческих приложений и сервисов. Число таких жизненных ситуаций составит 15.

В 2017 г. будет разработана концепция предоставления государственных персональных данных и открытых данных через программный интерфейс. Такая обязанность законодательно будет закреплена в 2018 г. В 2025 г. все востребованные данные будут смогут предоставляться через программный интерфейс, также будет работать совместный механизм бизнеса и государства по использованию данных.

Содержание электронного правительства за счет коммерческих сервисов

Доступ к государственным данным через программный интерфейс может осуществляться как на бесплатной, так и на платной основе. Это позволит государству сократить расходы на эксплуатацию электронного правительства.

Ожидаемые показатели проекта программы «Цифровая экономика России» по разделу «Государственное управление»

Показатели и индикаторы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Доля услуг, предоставленных органами власти в электронном виде, от общего количества предоставленных услуг, % 40 45 50 55 60 70 75 80 Доля услуг, по которым изменение правового статуса заявителей осуществляется органами власти в электронном виде, % 10 10 10 15 15 20 25 30 Число услуг, переведенных в проактивный формат предоставления, ед. - - 2 4 6 8 10 16 Доля граждан, удовлетворенных качеством электронных госуслуг 60 60 70 70 80 80 90 90 Число жизненных ситуаций, ед. - - 5 5 10 10 15 15 Доля форм отчетности организаций, предоставляемых однократно только в электронном виде, от общего количества, по состоянию на 2017 г, % - - 10 20 50 60 70 100 Доля форм отчетности, формируемых в автоматическом режиме, от общего количества, по состоянию на 2017 г., % - - - 10 15 20 25 30 Доля приоритетных административных процедур, исполняемых в автоматическом режиме, от общего количества, по состоянию на 2017 г., % - - - - 10 10 20 30 Внутриведомственный и межведомственный обмен документами в электронном виде с применением электронной подписи, % - - 10 30 50 60 80 90 Число типизированных региональных государственных и муниципальных услуг, ед. - - 10 20 30 40 50 60 Количество базовых сервисов, созданных в рамках инфраструктуры цифрового доверия, ед. 1 2 3 4 5 6 7 10

Источник: CNews Analytics

Механизм внимания платы будет законодательно закреплен в 2018 г. В 2019 г. будет осуществлено первое финансирование органов власти, а к 2025 г. значительная часть расходов на инфраструктуру электронного правительства и обеспечение данных в государственных информационных системах будут компенсировать внебюджетные источники.

В 2018 г. планируется утвердить Концепцию типизации административных процедур для предоставления государственных и муниципальных услуг и стандарт организации процесса по предоставлению услуг. К 2025 г. административные регламенты и механизмы, обеспечивающие приоритетные типовые процедуры, будут приведены в соответствии требованиями стандартизации и унификации, а приоритетные государственные и муниципальные услуги будут оказываться по единым административным регламентам и техническим требованиям.

Однократное предоставление отчетности в электронном виде

Авторы документа надеются обеспечить условия для сбора и предоставления всех типов отчетности в электронном виде при однократном предоставлении данных, в том числе первичной отчетности. С этой целью в 2018 г. будет проведен аудит и оптимизация форм отчетности по типам отчетности, включая устранение дублирований показателей, а также проведена систематизация налоговой, бухгалтерской, статистической и иной ведомственной отчетности. Тогда же должна быть утверждена концепция и дорожная карта сокращения избыточной отчетности.

В 2019 г. будет нормативно закреплен реестр показателей единой отчетности, назначен уполномоченный орган власти на его ведение, включая контроль, хранение, изменение, проверку на дублирование. Тогда же будут введены запрет на требование отчетности, если показателя нет в реестре, запрет на прием бумажной отчетности и требование по хранению первичных данных в электронном виде.

Все это обеспечит к 2025 г. формирование первичной отчетности органами и организациями в соответствии с требованиями реестра и сдачу отчетности в электронной форме через программный интерфейс однократно. Доля форм отчетности, предоставляемой организациями однократно только в электронном виде, от общего числа форм отчетности в 2017 г. составит 100%, а доля форм отчетности, формирующихся в автоматическом режиме – 30%.

Автоматическое принятие административных решений

Весьма амбициозной задачей в документе значится определение набора базовых информационных систем, использующихся для поддержки принятия управленческих решений.

В 2018 г. будет проведена инвентаризация административных барьеров и разработана концепция перехода к стандартизированному и унифицированному описанию исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

В 2019 г. будет проведен пилот, а в 2020 г. будут внесены изменения в законодательство с целью закрепления возможности автоматического (алгоритмического) исполнения административных регламентов и изменения правовых статусов без участия заявителя.

В 2023 г. будет сформирован реестр приоритетных автоматических (алгоритмических) процедур, что позволит к 2025 г. автоматизировать приоритетные процедуры. Доля приоритетных административных процедур, исполняемых автоматически, от общего числа административных процедур в 2017 г. составит 30%.

Автоматизации подлежит и контрольно-надзорная деятельность на основе риск-ориентированного подхода. В 2018 г. будет проведен пилот по применению «интернета вещей» для дистанционного сбора данных о поднадзорных объектах.

В 2019 г. все федеральные органы исполнительной власти будут иметь личные кабинеты проверяемых организаций, а у всех поднадзорные организации будет возможность дистанционной передачи сведений о своей деятельности и обратной связи с контрольно-надзорными органами. К 2025 г. сбор данных для исполнения контрольно-надзорных функций будет ввестись преимущественно дистанционно.

Дистанционные каналы будут использоваться и для общественного контроля и обратной связи. Соответствующая концепция будет разработана в 2018 г. В 2019 г. будет законодательно закреплена возможность дистанционного общественного контроля и обратной связи, что позволит к 2025 г. осуществлять эту деятельность преимущественно дистанционно.

Единый реестр населения и безопасность госданных

Межведомственное взаимодействие планируется перевести на использование единого реестра населения. В 2017 г. должна быть принята концепция единого реестра населения, предусматривающая связывание идентификаторов по гражданам. Сам единый реестр населения заработает в 2021 г., а к 2025 г. все органы власти будут его использовать при оказании государственных и муниципальных услуг и исполнении функций.

Авторы документа задумались и над обеспечением качества хранения, обработки и использования данных в базовых государственных информационных ресурсах. Соответствующая концепция будет разработана в 2018 г. В 2019 г. будут закреплены обязательности использования сведений об адресах из Федеральной адресной информационной системы (ФИАС) и использования данных из мастер-источников, а инфраструктура электронного будет поддерживать правительства поддерживает реестр видов сведений автоматизированного обмена, включая единые правила кодирования информацию.

Ведомственный (СЭД) и межведомственынй (МЭДО) электронные документообороты уже в 2017 г. будут осуществляться с применением органами исполнительной власти электронной подписи. В 2018 г. будет нормативно закреплен порядок подключения к МЭДО дополнительных участников (организаций).

С 2020 г. все федеральные, региональные и муниципальные органы власти будут использовать МЭДО для юридически значимого обмена электронными документами, а в 2025 г. доля ведомственного и межведомственного электронного документооборота с применением жлектронной подписи достигнет 90%.

Организация разработки и эксплуатации федеральных государственных информационных систем будет осуществляться на основе единых архитектурных подходов. В 2018 г. будет разработана концепция архитектурного управления, в 2020 г. будут законодательно закреплены соответствующие архитектурные требования. Все это обеспечит к 2025 г. единую архитектурную политику при создании и эксплуатации государственных информационных систем, число типизированных региональных государственных и муниципальных услуг составит 60.

В 2019 г. будет создан центр компетенция для прогнозирования использования цифровых технологий с учетом потребностей государства. При центре будет развернута система тестирования новых сквозных технологий. К 2025 г. центр будет участвовать как консалтинговый партнер в реализации госпроектов в области цифровой экономики.

Национальная инфраструктура цифрового доверия

Еще одним направлением документа является формирование национальной инфраструктуры цифрового доверия. В 2018 г. будет утверждена соответствующая концепция и проведен пилотный проект для кредитных организаций по дистанционному открытию счета с использованием государственной информационной системы ЕСИА и национальной биометрической платформы.

В 2019 г. будут законодательно закреплены «базовые» доверенные сервисы: идентификация и аутентификация участников документооборота, включая биометрию, обеспечение неизменности содержания документов, сервис доверенного времени, сервис юридически значимого подтверждения фактов доставки сообщения, защита от несанкционированного доступа и модификации документа, сервис проверки действительности электронной подписи, сервис проверки и подтверждения полномочий подписанта документ, сервис предоставления полномочий в конкретных информационных системах. К 2025 г. в рамках инфраструктуры цифрового доверия будет создано 10 базовых сервисов. В 2020 г. будут созданы нормативно-правовых механизмы регулирования дополнительных (отраслевых) сервисов: электронный архив, защищенный электронный документооборот, гарантированная доставка сообщений, наделение полномочиями и их проверка (в том числе с использованием «электронной доверенности»).

Также будут выработаны требования для производства и применения отечественных биометрических технологий и оборудования, включая стандарты обмена данными, доступ к базам данных образцов для обучения алгоритмов и т.д.

Юридически значимый электронный документооборот планируется наладить не только внутри России, но и внутри стран Евразийского экономического содружества, а также со странами-партнерами из ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС.

В 2018-2019 г.г. будут разработаны национальные правовые акты в соответствие с рекомендациями БРИКС и система мониторинга и контроля национальных требований и рекомендаций. Юридическое признание электронных сведений и документов будет обеспечено к 2020 г.