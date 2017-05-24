Россияне, с которых SAP хотел взыскать 450 млн, создали его конкурента

Отечественный интегратор и партнер SAP — компания Energy Consulting, которой вендор недавно предъявлял претензии на 450 млн руб., вложилась в структуру, намеревающуюся стать прямым конкурентом немецкой корпорации на рынке техподдержки ее же продуктов.

Открытие офиса конкурента SAP и Oracle

Американская компания Spinnaker Support, специализирующаяся на сторонней техподдержке ПО SAP и Oracle, открыла в России дочернюю компанию Spinnaker Support Russia. Представители головной структуры заверяют, что их услуги в среднем в мире стоят на 62% ниже, чем непосредственно у самих вендоров. При этом предоставляемый сервис качественно имеет принципиально иной уровень — поддержка предельно детализирована, оказывается даже в случае модернизации исходного продукта под нужды заказчика и распространяется на устаревшие версии программ, которые сами вендоры уже поддерживать перестали.

В Spinnaker не скрывают, что выступают на данном рынке прямыми конкурентами самих SAP и Oracle, но отмечают, что те полностью признают легальность этого бизнеса и «ничего с этим поделать не могут». При этом в Spinnaker уверены, что помогают сохранить вендорам тех пользователей ПО, которые рассматривают возможность ухода от них из-за высоких цен на поддержку. «Мы считаем себя очень хорошими партнерами SAP, хотя они нас таковыми не считают», — иронизирует вице-президент Spinnaker по услугам глобальной поддержки SAP Шон де Плези (Shawn du Plessis).

По словам исполнительного директора Spinnaker Мэтью Ставы (Matt Stava), до конца 2017 г. компания намерена заключить договоры примерно с 10 российскими клиентами, а в течение трех лет увеличить этот список до 100. В перспективе численность открывшегося подразделения составит от 50 до 80 работников. Гендиректор Spinnaker Support Russia Алик Абдуллин к этому добавляет, что непосредственно технических специалистов в офисе будет порядка 30.

Своими главными задачами на ближайшее время компания видит становление как лидера отечественного рынка сторонней техподдержки ПО SAP и Oracle и формирование партнерской сети на территории России и стран СНГ.

Роль в проекте партнера SAP

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Спиннэкерсаппорт Раша» было зарегистрировано 28 марта 2017 г. как 100-процентная «дочка» ООО «Инвестконсалтинг», которое почти на 100% принадлежит кипрскому офшору «Компания атберг инвестментс лимитед» и меньше чем на 0,1% Илье Владимировичу Пономареву.

Адрес регистрации «Спиннэкерсаппорт Раша» (Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5) совпадает с адресом одной из структур российского партнера-интегратора SAP — компании Energy Consulting. Эта организация о своем партнерстве с Spinnaker Support заявляет публично.

Глава российского офиса Spinnaker Алик Абдуллин перешел в компанию из проинвестировавшей проект Energy Consulting

В разговоре с CNews председатель совета директоров Energy Consulting Михаил Владимирович Пономарев (ему принадлежат различные доли в ее структурах) сообщил, что его компания выступает соучредителем нового проекта, а также оказала ему кадровую поддержку. В частности, Алик Абдуллин до нового назначения был в ней топменеджером, а в базе ЕГРЮЛ до сих пор числится на ответственных позициях в ряде ее юрлиц.

Сумму вложений в российский офис ни в Energy Consulting, ни в Spinnaker Support не называют, хотя Михаил Пономарев заверяет, что необходимость в инвестиционных вливаниях должны закончиться в течение года.

Сложные отношения Energy и SAP

Напомним, что в апреле 2017 г. между Energy Consulting и SAP завершилось длившееся более года судебное разбирательство по иску к российской компании немецкого вендора на сумму в p450 млн. Суть конфликта, равно и то, по какой причине российский офис SAP в итоге отказался от своих претензий, фигуранты дела публично не объяснили.

Однако сразу после возбуждения дела, в конце марта 2016 г. представитель Energy Consulting рассказывал «Коммерсанту», что иск относился к взаимоотношениям производителя ПО и конечного пользователя. «SAP оказывала услуги сопровождения ПО одному из наших клиентов в рамках трехстороннего соглашения в пользу конечного пользователя», — отмечал собеседник издания, не конкретизируя, о ком именно идет речь.

По ряду косвенных признаков CNews ранее заключил, что с высокой долей вероятности конечным пользователем поддерживаемого ПО SAP была татарстанская нефтяная компания «Татнефть». С тех пор в пользу этой версии появился еще один аргумент: как следует из базы судебных решений, на следующий день после отказа SAP от иска к Energy (20 апреля 2017 г.), Energy в свою очередь отказалась от 580-миллионного иска к «Татнефти» — также без публичных подробностей.

В этой связи напомним, что в марте 2016 г., когда иск SAP уже был подан, но еще официально не принят судом, представитель Energy Consulting заявлял, что «в случае если иск будет рассматриваться в суде, мы, в соответствии с договорными условиями, будем вынуждены подать соответствующий иск в сторону конечного пользователя».

Комментируя старт бизнеса Spinnaker в Росссии, Михаил Пономарев заявил, что классическая вендорская поддержка представляется ему недостаточно прозрачной. «Мы сами несколько лет этим занимались со стороны клиента и до сих пор так и не понимаем, за что компании платят от 20 до 25 процентов (от цены лицензии, в год; — прим. CNews). Многие крупные компании имеют историю внедрения и эксплуатации ПО ведущих вендоров более 10 лет. Таким образом фактически они уже заплатили две-три стоимости лицензий. Я не убежден, что это правильное решение».

Импортозамещение — не помеха, а помощник бизнеса Spinnaker

На вопрос CNews, планирует ли Spinnaker работать в России не только с бизнес-структурами, но и с госсектором, Алик Абдуллин ответил утвердительно, сообщив, что санкционная политика в отношении нашей страны и государственный курс на импортозамещение пойдет только на пользу его бизнесу. По крайней мере, он на это сильно рассчитывает.

«Мы встречались с представителями различных госструктур, презентовывая услуги, — говорит он. — Сейчас у всех существует утвержденная программа по импортозамещению, и мы готовы в нее встроиться. Понимая, что госкомпания отказывается от ПО «А» в пользу ПО “Б”, и подразумевается некий переходный период, в течение которого мы готовы поддерживать данную госкомпанию, сопровождая ПО “А”».

Такой вариант сотрудничества Абдуллин называет лишь одной из возможных моделей. «Проговаривались также и другие сценарии, в которых мы можем быть востребованы», — добавляет он.