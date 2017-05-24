Uber недоплатила таксистам $45 млн

В результате ошибки калькуляции сервис Uber систематически занижал гонорары водителей Нью-Йорка с 2014 г. Компания признала вину и согласилась выплатить каждому таксисту компенсацию в размере $900. Общая сумма компенсации составит около $45 млн.

Uber выплатит компенсацию

Компания Uber сообщила, что недоплачивала своим водителям в Нью-Йорке, США, в течение нескольких лет, и теперь намерена исправить ситуацию, выплатив каждому около $900. В общей сложности сервису придется потратить порядка $45 млн., поскольку в этом городе с ним работает примерно 50 тыс. таксистов, сообщает Независимая гильдия водителей (IDG).

Ошибка калькуляции

Компания уверяет, что занижала водительские гонорары непредумышленно. Из той суммы, которую пассажир платит за проезд, сервис удерживает комиссию в свою пользу, остальное отдает шоферу. Обычно комиссия составляет около 25%. При этом в условиях обслуживания Uber прописано, что комиссия взимается уже после вычета налогов — это правило было введено в 2014 г., во время обновления условий.

Однако из-за ошибочной калькуляции в Нью-Йорке комиссия взималась до вычета налогов, то есть была больше примерно на 2,6%. Компания заметила ошибку во время пересмотра условий оплаты проезда пассажиром — сервис намерен повысить стоимость поездки, если она осуществляется по востребованному маршруту.

Порядок выплаты

Uber уже начал уведомлять водителей, которые работали с ним в последние 2,5 года, что им причитается компенсация. Таксисты, совершившие хотя бы одну поездку за последние 90 дней, автоматически получили деньги на свой банковский счет. Те водители, которые не работают в сервисе последние 3 месяца, должны сначала подтвердить компании свои банковские данные.

Из-за ошибки калькуляции Uber недоплатил таксистам $45 млн

«Мы твердо намерены выплатить каждому водителю каждый пенни, который ему должны, плюс проценты, так быстро, как это возможно, — сообщила Рэйчел Холт (Rachel Holt), региональный директор Uber в США и Канаде. Она также упомянула, что компания работает над возвращением доверия со стороны водителей.

Похожие случаи

Это не первый раз, когда Uber признает, что недоплатил водителям и соглашается выдать компенсацию. В частности, в январе компания согласилась выплатить около $20 млн по иску Федеральной торговой комиссии США (FTC). Комиссия уличила сервис в том, что зарплаты, обещанные им при найме водителей, сильно отличаются от реальных.

В качестве примера FTC приводит рекламное объявление 2015 г. о наборе таксистов в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Нью-йоркским таксистам сайт Uber сулил среднегодовой доход в размере $90 тыс., а водителям Сан-Франциско — $74 тыс. На самом же деле среднегодовые заработки водителей в этих городах с 2013 г. по 2014 г. составляли, соответственно, менее $29 тыс. и менее $21 тыс.

Кроме того, по словам истцов, Uber в своей рекламе предлагал шоферам взять автомобиль в лизинг по цене $20 в сутки, то есть $140 в неделю. Однако средняя еженедельная плата за автомобиль с ноября 2013 г. по апрель 2015 г. составила для водителей $200.

Другие жалобы

Водители, сотрудничающие с Uber, неоднократно жаловались на то, что сервис по разным причинам им недоплачивает. Например, в конце апреля таксист из Лос-Анджелеса, США, подал на компанию в местный суд. Истец утверждает, что Uber устанавливает для водителя и пассажира разную стоимость одной и той же поездки, причем пассажир платит больше, чем получает водитель. Например, за одну и ту же поездку заказчик заплатил $54,8, однако шоферу сообщили, что ее стоимость составляет $43,55. За вычетом компенсации таксист получил $32,89.

Такая ситуация сложилась после того, как компания перешла на общепринятую схему — начала сообщать пассажиру стоимость поездки еще до начала пути. Истец настаивает, что его иск следует рассматривать как групповой, поданный от лица всех водителей Uber в штате Калифорния.