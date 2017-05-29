«Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных

«Аэрофлот» выделил почти 50 млн руб. на создание прототипа программного комплекса интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния своих воздушных судов с применением методологий и инструментов больших данных. Эксперты называют этот тендер первым в стране серьезным конкурсом в сфере предсказательного технического обслуживания.

НИОКР по линии больших данных для «Аэрофлота»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена обзавестись программным комплексом интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния узлов и агрегатов парка своих воздушных судов с применением методологий и инструментов больших данных. Прототип этого комплекса в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по итогам прошедшего тендера станет осуществлять компания «Датадванс». При стартовой цене контракта в p47,2 млн договор с ней будет заключен на p46,8 млн. Срок проведения НИОКР ограничен 1 ноября 2017 г.

Конкуренцию победителю на конкурсе безуспешно пытались составить «Волгаблоб», «КПМГ налоги и консультирование», «Экспериментальная мастерская Наукасофт», «Норси транс», научно-технический центр «Поиск-ИТ», «Связь-транс.М», «ЕС — лизинг», «Аэротитан», «Кловер групп».

Эксперт в области больших данных в разговоре с CNews назвал этот тендер первой в России столь серьезной конкурсной процедурой, касающейся области предсказательного технического обслуживания (Predicitive Maintanance). «В НИОКРе предполагается задействовать самые современные методы и математические модели по работе с данными, — поясняет он. — От участников требовался не только теоретический опыт по созданию алгоритмов анализа данных, машинного обучения и многопараметрической многокритериальной оптимизации, но и практический опыт по разработке и успешному внедрению компьютерных моделей в данной сфере».



«Аэрофлот» станет использовать большие данные для диагностики своих самолетов



По словам эксперта, выбранной по результатам конкурса компании предстоит осуществить анализ многомерных данных большого объема, разработать предсказательные математические модели, а в случае необходимости — разработать специализированные математические методы для анализа имеющихся в «Аэрофлоте» эксплуатационных данных флота воздушных судов. «В качестве входных параметров будут использоваться оцифрованные данные из информационных систем “Аэрофлота”, касающиеся работы различных узлов и агрегатов воздушных судов, полетной информации и пр.».

Критика конкурса

В разговоре с CNews Сергей Хуснетдинов — гендиректор стартапа в области машинного обучения «Элпис лабс глобал», который входит в консорциум с участвовавшей в тендере компанией «Наукасофт», сообщил, что, по его мнению, конкурсная документация была адаптирована под победившую «Датадванс».

В его понимании на это, в частности, указывают требования о наличии у компании статуса резидента «Сколково», присутствии готовой инфраструктуры (указана детальная спецификация оборудования, стоимость аренды которой он оценивает в 300-500 тыс. в месяц), существовании в штате победителей международных конкурсов по машинному обучению.

Кроме того, претенденты на контракт должны были представить рекомендации от Сколковского института науки и технологий или Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. По утверждению Хуснетдинова, гендиректор «Датадванс» Сергей Морозов раньше был сотрудником второго из этих институтов. Анализ сайта «Датадванс» показывает, что научный консультант компании Евгений Бурнаев в 2008 г. защитил в ИППИ кандидатскую диссертацию по теоретической статистике.

Пресс-служба «Аэрофлота» на момент выхода материала не смогла прокомментировать CNews приведенные данные.

При этом Хуснетдинов считает, что завершившаяся конкурсная процедура была достаточно открытой. «Преференции для малого бизнеса, отвечали по документации в течение часа, даже разрешили присутствовать на принятии заявок, — отмечает он. — Но итоговый подсчет баллов остался “черным ящиком”».

В целом Хуснетдинов отдает себе отчет в том, что «Аэрофлот» не мог обойтись без этого тендера, хотя в его понимании наилучшего результата авиакомпания смогла бы достичь путем комбинации решений различных групп. «Качество алгоритмов не оценишь в рамках процедуры тендера. Это абсурд, — уверен он. — Остается только оценивать опыт участников, стаж работы в индустрии, письма от заказчиков, наличие инфраструктуры».