Вслед за рекордным ростом биткоин показал беспрецедентное падение

Нисходящая траектория

Специализирующийся на новостях о криптовалюте сайт CoinDesk в конце минувшей недели зафиксировал резкое снижение стоимости биткоина более, чем на $600.

За два дня до этого, 24 мая 2017 г., курс биткоина установил исторический рекорд, превысив планку в $2,5 тыс. и дойдя почти до $2,8 тыс.

В итоге, с начала года рост стоимости биткоина составил 150% (до января 2017 г. он находился на отметке чуть более $1 тыс., а в марте 2017 г. курс достигал прежней рекордной отметки в $1,3 тыс.).

Причиной резкого роста стоимости криптовалюты, по словам экспертов, стал интерес к ней азиатских инвесторов. Однако, аналитики не исключали и возможность «возникновения пузыря».

Буквально через пару дней курс биткоина упал, опускался до отметки в $2 тыс. и сейчас, по данным CoinDesk, он составляет $2,2 тыс. «Большинство криптовалют, включая биткоин, в последнее время демонстрировали восходящую траекторию. Однако 25 мая они начали нести заметные потери», - отметили в CoinDesk.

Взлет и падение биткоина в конце мая 2017 года

По оценке экспертов профильного журнала ForkLog, с 26-27 мая объем рыночной капитализации цифровых валют уменьшился почти на $25 млрд. Так, если 24 мая совокупная стоимость криптовалют достигала отметки в $90 млрд., сейчас показатель составляет $67,2 млрд. Снижение стоимости биткоина эксперты назвали «во многом ожидавшейся коррекцией», отметив, что 20% своей стоимости также потеряли в эти дни альтернативные биткоину альткоины.

Судьба биткоина в России

Пиринговая платежная система биткоин с одноименной криптовалютой в России пока имеет неоднозначный статус. В начале 2014 г. Центробанк связал между собой понятия биткоинов, «виртуальных валют» и «денежных суррогатов», заявив, что такая форма расчетов в России будет рассматриваться «как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций», связанных с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».

Тогда же Министерство финансов РФ предложило ввести штрафы в размере до 1 млн руб. за эмиссию денежных суррогатов и проведение операций с ними.

Позже отношение к биткоину изменилось. В марте 2017 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития изучить возможности применения технологии блокчейн в экономике России и в системе ее государственного управления. Теперь, по планам Минфина, биткоин и прочие криптовалюты должны быть легализованы в стране в 2018 г. с целью контроля над ними.