«Билайн» разорвет миллиардный контракт с Ericsson

Ericsson не смог в срок разработать облачное ПО для группы Veon. В результате Veon может разорвать контракт с Ericsson на сумму $1 млрд и понести значительные убытки.

Ericsson подвел «Билайн»

Телекоммуникационная группа Veon (бывший Vimpelcom, работающий в России под торговой маркой «Билайн») сообщила о проблемах с исполнением шведским производителем Ericsson обязательств по глобальному контракту.

Год назад Veon договорился с Ericsson о разработке, внедрении и поддержке нового ПО и облачной платформы для клиентоориентированной ИТ-инфраструктуры группы.

Сумма контракта составляет $1 млрд, он был заключен сроком на семь лет. Однако Ericsson не смог выполнить свои обязательства по поставке ПО, сообщили Veon, причем, скорее всего, Ericsson и далее срывать сроки и испытывать трудности с выполнением контракта.

Veon находится в контакте с Ericsson относительно путей выхода из данной ситуации. Группа рассматривает различные варианты, включая и разрыва контракта. Если Ericsson так и не сможет выполнить свои обязательства, это принесет серьезный материальный ущерб Veon, предупреждают в группе.

Ericsson предупреждал Veon о проблемах

В российском представительстве Ericsson заявили, что о возможной задержке с поставкой решения было известно несколько месяцев назад. «В настоящий момент компания работает над устранением проблемы для того, чтобы в полном объеме выполнить свои обязательства перед партнером», - сообщили в компании.

Российский «Вымпелком» отказался от аутсорсинга Ericsson

У компаний группы Veon в последнее время сокращается сотрудничество с Ericsson. Ранее входящий в группу российский оператор «Вымпелком» выбрал двух аутсорсинговых партнеров для управления своими сетями во всей российских регионах - Nokia и Huawei.

Сотрудничество с Ericsson, который ранее управлял сетями «Вымпелкома» в Сибири и на Дальнем Востоке, было прекращено.