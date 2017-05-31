Microsoft стал № 1 в России среди зарубежных облачных провайдеров

Объем рынка облачных услуг в России по итогам 2016 г. составил около 29 млрд руб. Лидирующие позиции — 46% рынка — заняли российские разработчики облачных решений. Доля иностранных облачных вендоров превысила 30%. В этом сегменте основным игроком стал Microsoft с долей 29%. При этом 48% опрошенных считают, что корпорация за последние два года совершила наибольший прорыв в развитии облачных технологий.

Microsoft в облачных лидерах

Российский рынок облачных сервисов в 2016 г. составил около p29 млрд, говорится в исследовании аналитического центра Tadviser. В структуре российского рынка основную долю с 46% занимают локальные разработчики, которые распространяют свои сервисы как самостоятельно, так и с помощью партнеров — реселлеров и интеграторов. Доля иностранных вендоров облачных решений в России превышает 30%, а на долю интеграторов приходится 23% рынка.

Среди западных вендоров основным игроком, по данным исследования, в 2016 г. стал Microsoft с портфелем облачных сервисов Microsoft Azure, Office 365 и др., на долю которого пришлось около трети выручки (29%). Второе и третье места занимают IBM (18%) и Salesforce (14%). При этом 48% респондентов считают, что Microsoft за последние два года совершил наибольший прорыв в развитии облачных технологий.

Некоторые подробности о состоянии рынка

Исследование также показало, что в России облако наиболее востребовано в сегментах ритейла, интернет-сервисов, FMCG и промышленности. Активное проникновение происходит в ИТ-компании, телеком, транспортную сферу и логистику. 64% опрошенных уже используют облачные сервисы. Те из них, кто выбрал иностранных провайдеров и готов раскрывать своего партнера, наиболее часто упоминают Microsoft (55%), Amazon (21%) и Google (16%).

Структура российского рынка облачных услуг 2016. Источник: Tadviser, 2017

Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов (67%) планируют перейти на облачные сервисы в ближайшие полгода-год, из них 37% — через полгода. Показательно, что несмотря на все опасения в связи с рисками потери данных, 57% респондентов видят в облаках гарантию безопасности, обеспечиваемую провайдерами. В первую очередь, это представители среднего бизнеса (в том числе интернет-ритейла), а также интернет-сервисов и ИТ-компаний, знакомых с требованиями и условиями соблюдения SLA (service level agreement — соглашение об уровне предоставления услуги).

Комментарий лидера

«Облачные технологии, и в частности интеллектуальное облако Microsoft Azure и Office 365, делают самые современные решения доступными компаниям любого размера. Это поможет им осуществить столь важную для развития бизнеса цифровую трансформацию: эффективнее организовывать процессы внутри организации, быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги и даже создавать новые бизнес-модели, — прокомментировал Дмитрий Марченко, директор по маркетингу технологий обработки данных и облачной платформы Microsoft в России. — Исследование показало, что многие российские компании это хорошо осознают. Так, более трети респондентов видят главное его преимущество в том, чтобы ускорить вывод на рынок новых продуктов, а около четверти — в возможности высвободить ресурсы, чтобы увеличить бюджеты на разработку и внедрение инноваций».

Доминирующими критериями выбора поставщика в ходе опроса были названы стоимость услуги (67%), а также опыт использования сервиса в отрасли или в аналогичной компании для решения похожих бизнес-задач (55%). Microsoft возглавляет перечень наиболее узнаваемых иностранных облачных провайдеров: вендора упомянули 47% опрошенных, на втором месте — Amazon (29%), на третьем — Google (19%).

Как проводилось исследование

Методологию своей оценки в Tadviser описывают как кабинетно-полевое исследование, включая изучение аналитических отчетов международных и российских исследовательских компаний, а также онлайн- и телефонный опрос. Выборка включила более 800 респондентов, экспертами выступили руководители организаций, ИТ-директора и ИТ-специалисты, руководители, отвечающие за развитие бизнеса.