«Билайн» обвинили в экспорте военных технологий

У группы Veon, ранее известной как Vimpelcom, могут начаться новые неприятности из-за ее деятельности в Узбекистане. Власти Голландии начали расследование в отношении компании, заподозрив ее в нарушении правил экспорта технологий двойного назначения.

Новое расследование в отношении Vimpelcom

Таможенный регулятор Нидерландов начал расследование в отношении группы Veon (бывшей Vimpelcom, работающей в России под торговой маркой «Билайн»). Veon зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в голландской столице Амстердам.

Как говорится в сообщении Veon, вопросы таможенников связаны с правилами Евросоюза относительно экспорта технологий двойного назначения - Евродирективой №428/2009. Этот документ регулирует вопросы экспорт технологий и ПО, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Голландские власти заинтересовались экспортными и посредническими операциями Veon, которые, преимущественно, относятся к сотрудничеству с узбекской «дочкой» группы - Unitel. В Veon сообщили, что сотрудничают с властями Нидерландов, но если нарушения будут выявлены, компании могут грозить штрафы, санкции, репутационный ущерб и т.д.

И снова Узбекистан

Выход группы Vimplecom на узбекский рынок, произошедший в 2006 г, имел для группы драматические последствия. В 2014 г. власти Нидерландов и США (акции Vimpelcom торгуются на американской бирже NASDAQ) начали расследование взаимоотношений Vimpleocom с людьми из окружения Гульнары Каримовой - дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Новый узбекский скандал вокруг Vimpelcom связан с незаконным экспортом технологий двойного назначения

В ходе расследования американские власти нашли у Vimpelcom серию коррупционных сделок с офшором Takilant, принадлежащим Гаянэ Авакян - подруге Гульнары Каримовой. Так, в 2006 г. Takilant выкупил у Vimpelcom миноритарную долю в Unitel за $19 млн. Одновременно стороны заключили put-опцион, позволявший Takilant продать эти ации обратно.

Обратный выкуп состоялся в 2009 г., причем Vimpelcom заплатил за данный пакет $57,7 млн - в 2,5 раза больше суммы, за которую он был продан. Кроме того, в 2007 г. Unitel приобрел у Takilant 3G-лицензи на территорию Узбекистана за $25 млн, а в 2011 г. - еще и 4G-лицензию за $30 млн.

В итоге в 2016 г. Vimpelcom признал свою вину в коррупции и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, который был поделен между властями США и Нидерландов.

Узбекский капкан

Но на этом проблемы Vimpelcom в Узбекистане не закончились. Недавно власти Узбекистана решили перераспределить частоты в диапазонх 900 МГц и 1800 МГц, используемые для сетей стандартов GSM и LTE. В результате перераспределения частот Unitel потеряет половину имеющегося у него ресурса. Компания уже обратилась в суд с целью отменить данное решение.