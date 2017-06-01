 

Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников Vertu

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
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, Текст: Александр Корнев
Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении приобрести за 40 млн евро культовый бренд Vertu. В самом Vertu пояснили, что переговоров пока не велось и не исключили, что заявление может быть пиар-ходом Caviar.

Мультикультурные планы на Vertu

Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении купить компанию Vertu, также специализирующуюся на выпуске гаджетов высшего ценового сегмента.

«Vertu - это особенный бренд, мы считаем, что хорошо представляем себе специфику этого продукта, тонко чувствуем его философию и вместе с тем видим перспективы развития, которые сейчас почему-то не используются. Vertu по-прежнему горячо любим покупателями, а мы уже готовы показать первые концепты - как в нашем видении мог бы выглядеть первый Vertu от Caviar», - пояснили в компании.

В качестве примера результатов такого приобретения Caviar приводит концепт одного из последних флагманских смартфонов Vertu из коллекции Signature с «дизайном, отражающим национальный колорит России» - росписью «под хохлому». «Мы считаем целесообразным привнесение в ассортимент Vertu разнообразия и вариативности, основанных на богатстве различных культур. Мы видим Vertu мультикультурным брендом», - добавили в компании.

В самой компании Vertu к новости о возможной сделке отнеслись скептически. «Это их (Caviar) мнение, и мы не можем его комментировать – с нашей стороны пока нечего опровергать или подтверждать. К тому же, они сами упоминают, что пока не связывались с Vertu. Мое личное мнение - эта информация может быть чистым пиар-ходом», - заявила CNews Елена Жигулева, представительница Vertu EEUR (представительство в Восточной Европе).

Приключения бренда Vertu

Предположительную рыночную стоимость бренда Vertu в Caviar оценили в 40 млн евро. Переговоры с компанией Bafeton, которой сейчас принадлежит бренд Vertu, представители Caviar намерены начать «в ближайшее время».
Один из предложенных дизайнерами Caviar концептов телефона Vertu

Bafeton, принадлежащая турецкому бизнесмену Хакану Узану (Hakan Uzan), приобрела Vertu за $61 млн в марте 2017 г. у гонконгской компании Godin Holdings.

Бренд Vertu сменил за последние пять лет троих владельцев.

Гонконгская Godin Holdings приобрела его у шведской EQT VI, которая, в свою очередь, в свое время приобрела его как самостоятельное британское подразделение у Nokia за 200 млн евро в 2007 г.

Как отмечали эксперты, в последние годы Vertu пытается вернуться к прибыльности на фоне ужесточившейся конкуренции с другими брендами на плотно занятом рынке. Итальянская ювелирная компания Caviar, в 2011 г. представившая первую коллекцию роскошных аппаратов на основе продукции Apple, с 2015 г. управляется из России.

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