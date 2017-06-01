Россияне собрались купить производителя сверхдорогих мобильников Vertu

Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении приобрести за 40 млн евро культовый бренд Vertu. В самом Vertu пояснили, что переговоров пока не велось и не исключили, что заявление может быть пиар-ходом Caviar.

Мультикультурные планы на Vertu

Производитель люксовых смартфонов Caviar заявил о намерении купить компанию Vertu, также специализирующуюся на выпуске гаджетов высшего ценового сегмента.

«Vertu - это особенный бренд, мы считаем, что хорошо представляем себе специфику этого продукта, тонко чувствуем его философию и вместе с тем видим перспективы развития, которые сейчас почему-то не используются. Vertu по-прежнему горячо любим покупателями, а мы уже готовы показать первые концепты - как в нашем видении мог бы выглядеть первый Vertu от Caviar», - пояснили в компании.

В качестве примера результатов такого приобретения Caviar приводит концепт одного из последних флагманских смартфонов Vertu из коллекции Signature с «дизайном, отражающим национальный колорит России» - росписью «под хохлому». «Мы считаем целесообразным привнесение в ассортимент Vertu разнообразия и вариативности, основанных на богатстве различных культур. Мы видим Vertu мультикультурным брендом», - добавили в компании.

В самой компании Vertu к новости о возможной сделке отнеслись скептически. «Это их (Caviar) мнение, и мы не можем его комментировать – с нашей стороны пока нечего опровергать или подтверждать. К тому же, они сами упоминают, что пока не связывались с Vertu. Мое личное мнение - эта информация может быть чистым пиар-ходом», - заявила CNews Елена Жигулева, представительница Vertu EEUR (представительство в Восточной Европе).

Приключения бренда Vertu

Один из предложенных дизайнерами Caviar концептов телефона Vertu

Bafeton, принадлежащая турецкому бизнесмену Хакану Узану (Hakan Uzan), приобрела Vertu за $61 млн в марте 2017 г. у гонконгской компании Godin Holdings. Бренд Vertu сменил за последние пять лет троих владельцев. Гонконгская Godin Holdings приобрела его у шведской EQT VI, которая, в свою очередь, в свое время приобрела его как самостоятельное британское подразделение у Nokia за 200 млн евро в 2007 г. Как отмечали эксперты, в последние годы Vertu пытается вернуться к прибыльности на фоне ужесточившейся конкуренции с другими брендами на плотно занятом рынке. Итальянская ювелирная компания Caviar, в 2011 г. представившая первую коллекцию роскошных аппаратов на основе продукции Apple, с 2015 г. управляется из России.

Предположительную рыночную стоимость бренда Vertu в Caviar оценили в 40 млн евро. Переговоры с компанией Bafeton, которой сейчас принадлежит бренд Vertu, представители Caviar намерены начать «в ближайшее время».