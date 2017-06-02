Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России
Аркадий Граф, возглавлявший российский филиал Samsung Mobile, оставил должность, которую занимал три года, и компанию, где проработал более 12 лет. Экс-директор утверждает, что это было его собственное решение. На период его руководства выпал конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами.
Граф покидает компанию
Директор российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф оставил занимаемый им пост и полностью ушел из компании. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2017), а российская пресс-служба Samsung Electronics подтвердила информацию. По словам Графа, решение покинуть компанию было принято им самостоятельно. В общей сложности он проработал в ней более 12 лет, последние три года возглавлял российский филиал Samsung Mobile.
Граф сообщил, что не оставляет после себя каких-либо крупных незавершенных начинаний. По его оценке, он достиг на занимаемом посту своего максимума. Под его руководством компания пережила экономический кризис, а также разрыв и восстановление партнерских отношений с розничными сетями «Евросеть» и «Связной». В ближайшее время Граф намерен заниматься консультированием интернет-проектов. Как сообщили в пресс-службе Samsung, исполняющим обязанности директора Samsung Mobile пока что станет глава отдела продаж Дмитрий Гостев.
Конфликт Samsung с крупнейшими розничными сетями
На время руководства Александра Графа российским подразделением Samsung Mobile пришелся конфликт Samsung с крупными российскими ритейлерами, начался в 2015 г. Продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Ритейлер «Евросеть» принадлежит на паритетных началах «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» с 2015 г. контролируется Олегом Малисом, братом президента «Евросети» Александра Малиса.
Единственным крупным ритейлером, продолжавшим продажу продукции Samsung, оставалась розничная сеть МТС. Собственно, конфликт начался после того, как МТС снизила цены на устройства Samsung в своей сети. В МТС утверждали, что Samsung стал жертвой «картеля», состоящего из четырех крупных участников сотовой розницы.
Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южнокорейской компании компенсацию в размере p150 млн за поставки бракованной техники.
Восстановление мира
В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму p1,22 млрд в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение в декабре 2016 г. По неофициальной информации, «Евросеть» не выплатила Samsung никаких компенсаций, взамен продукция южнокрейской компании вернулась на прилавки ритейлера.
До этого, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». В январе 2017 г. стало известно, что «Связной» также возобновляет продажи продукции Samsung.