Путин пообещал обогатить россиян цифровой экономикой и стартапами

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заверил, что разрыв в доходах беднейших и богатейших Россиян удастся сократить за счет перехода на цифровую экономику. Одним из шагов этого перехода станет шефство госкорпораций над стартапами.

Переход к новой экономике

Сократить разрыв в доходах разных слоев населения страны Президент России Владимир Путин рассчитывает за счет перехода на цифровую экономику. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, что необходимо сделать, чтобы на 1% самых богатых наших соотечественников не приходилось свыше 70% всех личных финансов России.

Незадолго до этого Путин заговорил о цифровой экономике в контексте способности России увеличить свой вклад в решение глобальных проблем, имея в виду, в частности, ухудшение экологии, нехватку продовольствия и некачественное здравоохранение в мире. «Для поиска ответов на большие вызовы мы готовы активнее задействовать мощный потенциал фундаментальной науки, — сказал он. — Так, благодаря отличным школам в области математики и теоретической физики мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений так называемой новой экономики — прежде всего цифровой».

По мнению Владимира Путина, российские ИТ-компании безусловно глобально конкурентны, а отечественные специалисты не просто предлагают наилучшие уникальные программные решения, а по сути создают новую сферу знаний, новую среду для развития экономики и жизни.

Владимир Путин: Разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян

удастся сократить за счет перехода на цифровую экономику

Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, указывает глава государства. С его точки зрения, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а, следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества. «В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, — заверил Путин.

Что требуется сделать

Чтобы наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества России в рассматриваемой сфере, по мнению Президента России, необходимо действовать по направлениям, имеющим системное значение.

В первую очередь, как считает Путин, нужно сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. «При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан», — добавил он.

Также, по его словам, государство окажет поддержку тем компаниям, которые выступают носителями разработок и компетенций, имеющих сквозной межотраслевой эффект. К ним, в частности, относятся обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности.

«Третье: с участием государства и частного бизнеса будем создавать опорную инфраструктуру цифровой экономики», — сообщил глава государства, упомянув при этом безопасные линии связи и ЦОДы.

«Мы намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики. А по сути нам предстоит решить более широкую задачу всеобщей цифровой грамотности. Для этого предстоит серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях — от школ до вузов. Нужно развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов», — подытожил Путин.

При этом он напомнил, что по его поручению Правительство подготовило программу развития цифровой экономики. «Обращаю внимание, нужно четко определиться с источниками, механизмами и объемами ее финансирования, — добавил Путин. — Все это обсудим на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам».

Госкорпорации «нагрузят» стартапами

Отдельной частью речи Владимира Путина стало упоминание о том, что сегодня носителями прорывных новаций часто становятся малые компании, зачастую созданные молодыми исследовательскими командами. «Уверен, они способны стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса», — уверен Президент России.

Для расширения такого партнерства он предлагает создать необходимую инфраструктуру — сформировать на базе ведущих вузов инновационных научно-технологических центров. «Здесь на одной территории будет сосредоточено и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой», — отметил Путин.

«Я обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — "Ростеха", "Роскосмоса", ОАК, ОСК, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний — активно использовать открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты», — сказал глава государства.

Он отдельно подчеркнул, что это не должно остаться просто пустой фразой и попросил сделать это практически и как можно быстрее.

«В свою очередь, у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки или вхождения в капитал стартапов, — добавил Путин. — Прошу Правительство и Государственную думу подготовить и принять необходимые поправки в законы».