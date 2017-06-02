Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах интернет-провайдеров Wnet и «Оли Транс». Wnet подозревают в незаконной работе в Крыму и обеспечению связью ФСБ и «Воентелеком».

Обыски у украинского интернет-провайдера

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в киевском офисе интернет-провайдера «Дабл-Ю Украина» (торговая марка Wnet). Провайдера подозревают в незаконной работе в Крыму и сотрудничестве с российскими властями.

Как говорится в заявлении СБУ, крымский сегмент сети Wnet вместе с телекоммуникационным оборудованием «был передан фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ России». Далее российские спецслужбы якобы установили собственные технические спецсредства на данном оборудовании.

Украинского провайдера обвинили в сотрудничестве с ФСБ

Wnet продолжал маршрутизацию трафика в свой севастопольский сегмент. Благодаря этому, как утверждают в СБУ, «ФСБ планировало получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера». При этом клиентами Wnet являются государственные организации Украины и филиалы международных компаний.

Кроме того, в СБУ утверждают, что благодаря магистральному трафику, который Wnet поставлял в Крым, доступ в интернет получали находящиеся на полуострове российские организации: ФСБ, «Воентелеком» (оператор связи Минобороны) и «псевдогосударственные предприятия связи».

СБУ обыскала офисы провайдеров Wnet и «Оли Транс» по подозрению

в работе в Крыму и обеспечении связью ФСБ и «Воентелекома»

Параллельно прошли обыски и в киевском офисе другого интернет-провайдера – «Олли Транс». В компании пояснили, что СБУ изымала видеозаписи, электронные носители информации и сервера, связанные с проектом «Видеопробки».

Как крымские операторы связи переходили в Россию

В 2014 г. Крым перешел из состава Украина в состав в России. Власти Украины не признали этот шаг и ввели санкции против Крыма. Украинские компании, в том числе и операторы связи, покинули полуостров.

Однако у некоторых украинских телекоммуникационных компаний крымские офисы перерегистрировались в российских операторов связи, у которых, возможно, сохранились прежние владельцы.

До перехода Крыма в состав России магистральный интернет на полуостров поступал из материковой части Украины. В 2014 г. «Ростелеком» проложил вдоль Керченского пролива магистральный волоконно-оптический канал (ВОЛС) до Крыма. В 2016 г еще один ВОЛС до Крыма был проложен вдоль подводного «энергомоста».

Украинский магистральный интернет в Крыму

Тем не менее, судя по последним событиям, магистральный трафик из Украины продолжает использоваться в Крыму. 31 мая 2017 г. пользователи крымского интернет-провайдера «Телекоммуникационные системы» обнаружили факт блокировки крупнейших российских ресурсов: «Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте» и др.

При попытке зайти на указанные ресурсы пользователи видели страницу на украинском языке со ссылкой на указ президента Украины. Перед этим глава украинского государства Петр Порошенко обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к ряду популярных российских интернет-ресурсов. Однако на практике данный указ не должен был затронуть Крым.

После же инцидента с блокировкой «Телесистемы Украины» исправили ситуацию, пояснив, что причиной произошедшего стала маршрутизация трафика через Украину.

Оператор «Телесистемы Украины» создан на базе крымского филиала компании «Воля» - крупнейшего на Украине оператора кабельного ТВ и крупного интернет-провайдера. При этом конечные собственники «Телесистемы Украины» могут быть те же, что и у «Воли», и ситуация с крымским филиалом «Воли» схожа с историей крымского филиала Wnet.