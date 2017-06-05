«Билайн» переманил главного маркетолога МТС

Главный маркетолог МТС Василь Лацанич покидает компанию. Он может перейти к конкурентам – в группу компаний Veon.

Из МТС уходит главный маркетолог

Вице-президент оператора «Мобильные Телесистемы» (МТС) Василь Лацанич уходит из компании и переходит в на работу в группу Veon (бывшая Vimpelcom), работающую в России под торговой маркой «Билайн». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что Лацанич может возглавить «Вымпелком» - российскую «дочку» Veon. Осенью 2016 г. гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин срочно покинул свой пост, так как был объявлен в розыск. Компанию возглавил норвежец Шелль Мортин Йонсен, но одновременно с этим было объявлено о поиске кандидата на пост гендиректора компании.

Директор по связям с общественностью «Вымпелкома» Андрей Быкасов говорит, что Йонсен в ходе недавней встречи с сотрудниками компании сообщил о намерении остаться гендиректором на длительный срок. Источник в «Вымпелкоме» заявил CNews, что приходит Лацанича связан с процессами, происходящим внутри Veon, и не имеет отношения к его российской «дочке».

МТС не спешит искать преемника

В МТС, со своей стороны, рассказали, что в курсе планов Лацанича об уходе из компании. МТС, по словам представителя компании Дмитрия Солодовникова, «определяется с преемником, но не торопится, так как команда сильная».

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Василь Лацанич – гражданин Украины, с 2001 г. отвечал за маркетинг в компании UMC (будущая «МТС-Украина» - украинская «дочка» МТС). В 2011 г. гендиректор «МТС-Украина», гражданин России Андрей Дубовсков возглавил российский МТС. После этого Лацанич стал вице-президентом по маркетингу российского МТС.

Проторенная дорожка

В группу Veon уже переходили ряд топ-менеджеров МТС. Так, в 2001 г. в Vimpelcom перешел Михаил Герчук: в МТС он отвечал за маркетинг, а в Veon сейчас он курирует страны СНГ.

В 2013 г. вице-президент МТС Александр Поповский и стал вице-президентом российского «Вымпелкома» по стратегии и развитию бизнеса.