IBM создала первые в мире 5-нанометровые чипы

Два года назад представившая 7-нанометровые чипы IBM продемонстрировала следующую ступень эволюции устройства. Чип в 5-нм вмещает 30 млрд транзисторов и будет обслуживать интернет вещей и искусственный интеллект.

Мур не ошибся

Инженеры исследовательского центра IBM в сотрудничестве с коллегами из Global Foundries и Samsung создали транзисторы для 5-нанометрового чипа. Как пишет VentureBeat, коммерческое применение такого чипа вряд ли возможно в ближайшем будущем, однако сама по себе разработка является технологическим достижением: микросхема размеров с ноготь вмещает 30 млрд транзисторов.

По словам представителей IBM, разработка подтверждает так называемый закон Мура. В 1965 г. один из основателей IntelГордон Мур (Gordon Moore) предсказал, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, будет удваиваться каждые 24 месяца. По мнению Мура, при сохранении этой тенденции мощность вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально.

Позже, в 2007 г. Мур заявил, что закон, очевидно, скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. У закона Мура было достаточно много противников, однако IBM, по сути, снова подтвердила предсказание.

Прорыв за предел 7 нм

IBM представила свои 5-нанометровые чипы на конференции Symposia on VLSI Technology and Circuits в японском Киото. Разработка чипа заняла примерно два года с того момента, как IBM продемонстрировала 7-нанометровый чип с 20 млрд транзисторов.

IBM доказала закон Мура 5-нанометровыми чипами

Сегодня самыми передовыми из используемых в FinFET-техпроцессах чипов являются 10-нанометровые устройства, содержащие 10-15 млрд транзисторов.

Как пояснил вице-президент подразделения полупроводниковых технологий IBM Research Мукеш Харе (Mukesh Khare ), в сравнении с 10-нанометровыми чипами 5-нанометровые устройства могут обрабатывать данные на 40% быстрее. «Это серьезный прорыв за пределы 7-нанометровых чипов. Это инновации в дизайне и в упаковке большего количества транзисторов», — добавил Мукеш Харе.

В IBM также назвали перспективные области применения новых чипов — интернет вещей и другие ресурсоемкие приложения из облачной среды, искусственный интеллект и виртуальная реальность. Устройства могут также применяться в обычных смартфонах: за счет экономии энергопотребления аккумуляторы девайсов с такими чипами могут работать без подзарядки в два-три раза больше предшественников.

Три года назад в IBM заявляли, что компания намерена ежегодно инвестировать в разработку чипов по $3 млрд в течение пяти лет. По словам Мукеша Харе, разработка показала, что отрасль производства чипов может демонстрировать регулярный прогресс каждые два-три года.