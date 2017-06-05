Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Повышение Марины Левиной

Директор департамента по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной ответственности Microsoft в России Марина Левина назначена директором по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, о чем CNews сообщили в российском представительстве Microsoft.

Азиатско-Тихоокеанский регион Microsoft включает 17 стран: Австралию, Новую Зеландию, Филиппины, Южную Корею, Китай (без Гонконга и Тайваня), Тайвань, Гонконг, Индию, Шри-Ланку, Мьянму, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Вьетнам, Непал и Бутан.

В новую должность Марина Левина вступит 14 августа 2017 г. Она будет отвечать за продвижение коммерческих продуктов и сервисов Microsoft, запуск новых инициатив и кампаний, а также укрепление бренда Microsoft во всех странах региона.

В новой должности Марина Левина будет напрямую подчиняться Эндрю Пикапу (Andrew Pickup), главе департамента коммуникаций Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комментарии руководства Microsoft в России

Павел Бетсис, президент Microsoft в России, комментируя назначение, сказал: «Под руководством Марины российскому PR-подразделению удалось осуществить трансформацию имиджа Microsoft в российском медиапространстве: от суровой компании для «гиков» – к инновационной и технологичной компании с человеческим лицом. Марина – замечательный коллега и партнер, и я абсолютно уверен, что она добьется больших успехов в своей новой роли, так как её профессиональный опыт, знания и энергичность будут высоко цениться всегда и везде».

Марина Левина

С марта 2009 г. Марина Левина возглавляла департамент по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной ответственности Microsoft в России. В этой должности она отвечала за внешние и внутрикорпоративные связи Microsoft в России на федеральном и региональном уровнях, а также корпоративную ответственность. С 2010 года Марина Левина входит в тройку лучших директоров по общественным и корпоративным связям, согласно результатам ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" от Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ". Команда под руководством Марины была неоднократно отмечена на международных PR-саммитах, имеет несколько десятков наград за достижения в области эффективных коммуникаций.

«Для меня было большой честью возглавлять PR-направление Microsoft в России. За 8 лет нам с командой удалось добиться многого: мы реализовали сотни ярких коммуникационных проектов и значимых инициатив в области корпоративной социальной ответственности, запустили несколько десятков новых продуктов на российский рынок. Вместе мы всегда старались находить новые нестандартные инструменты по работе со СМИ и блогерами, которые высоко ценились в профессиональном сообществе, – прокомментировала своё назначение Марина Левина. – Microsoft в России – великолепная компания, в которой мне посчастливилось приобрести бесценный опыт. Я смогу применить полученные знания, начав работать с совершенно новым для меня, интересным, разнообразным и впечатляющим по своим масштабам регионом – порядка 1,2 млрд интернет-пользователей!»

Биография Марины Левиной

Марина Левина имеет более 20 лет опыта в сфере ИТ и телекоммуникаций. Она окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина, а также имеет степень МВА Стокгольмской школы экономики. До назначения в Microsoft Марина в течение семи лет являлась вице-президентом по корпоративным связям в компании «Эрикссон Восточная Европа и Центральная Азия» в России и странах СНГ.

Преемник Марины на посту директора по PR и корпоративным коммуникациям Microsoft в России будет объявлен позднее.