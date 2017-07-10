Россияне выпустили простой домашний Linux

На сайте компании «Базальт» доступна для скачивания новая версия бесплатной ОС Simply Linux 8. Предыдущая версия 7.0.5 была выпущена два года назад – в мае 2015 г. Одно из самых заметных изменений в новом релизе – переход с Firefox на Chromium.

Доступна Simply Linux 8

Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы Simply Linux 8.

Этот дистрибутив, предназначенный для работы как дома, так и в офисе, позиционируется как простой в установке и использовании. Он распространяется бесплатно, его можно скачать с сайта разработчика.

Целью проекта его создатели называют популяризацию свободного ПО. В «Базальте» говорят, что простые дистрибутивы нередко «являются лишь переходным этапом к более серьезным, инфраструктурным продуктам».

В составе системы присутствуют проприетарные компоненты, но «Базальт» имеет права на их свободное распространение. Юридические лица, как и частные пользователи, могут использовать Simply Linux 8 бесплатно, но дистрибьюторам и OEM-производителям, которые хотят распространять систему от себя, придется за это платить.

Системные требования к установке для архитектур i586 и x86_64 следующие: от 512 МБ оперативной памяти и от 25 ГБ свободного места на HDD-диске для install-версии (для live-версии понадобится от 10 ГБ). Это больше, чем требовалось для предыдущей версии 7.0.5: от 15 ГБ на HDD-диске для install-версии и от 8 ГБ – для live.

Что входит в Simply Linux 8

В комплекте с ОС идет около 30 программ для выполнения разнообразных повседневных задач, таких как работа с текстами, таблицами, презентациями, архивами, фотографиями, видеофайлами и т. д. Также возможна работа в интернете и просмотр почты. После установки ОС не требует инсталляции дополнительных кодеков.

Разработка «домашнего» дистрибутива Simply Linux передана из «Альт линукс» в «Базальт СПО»

В комплект программ не входит антивирус, поскольку «в нём нет необходимости», пишут авторы проекта на своем сайте. «Все вредоносные программы останутся за пределами вашего компьютера. Система Simply Linux надежно защищена», – утверждают разработчики.

Основными компонентами продукта являются среда рабочего стола Xfce 4.12, ядро 4.9.34, веб-браузер Chromium 59, почтовая программа Thunderbird 45.8.0 и офисный пакет LibreOffice 5.2.7.2. Версия 7.0.5 использовала Xfce 4.10, ядро 3.10.25, браузер Firefox 24.2, Thunderbird 24.1.0 и LibreOffice 4.1.

История проекта

Первая версия Simply Linux была создана разработчиком ALT Linux Team Денисом Корявовым в 2009 г. Система была рассчитана на начинающих пользователей и пригодна к использованию как дома, так и в офисе. С 2010 г. развитием проекта начала заниматься компания «Альт линукс», которая выпустила несколько новых версий ОС.

После того, как основная команда разработчиков «Альт линукс» создала новую компанию «Базальт СПО», разработка Simply Linux была передана в новообразованную структуру. Развитие ОС продолжилось согласно изначальным принципам: бесплатное распространение, минимальные системные требования, простота использования и др.

Цели «Базальта»

В декабре 2016 г. сообщалось, что основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовала новую структуру, получившую название «Базальт СПО». Новая компания привлекла p100 млн инвестиций на создание линейки отечественных ОС. Средства были вложены владельцами компании ИВК через учрежденную ими инвестиционную структуру «Агентство финансовой поддержки», которой принадлежало 50% акций «Базальта».

Дистрибутивы компании «Альт линукс» созданы на основе репозитория свободных программ Sisyphus («Сизиф»). «Базальт» сейчас предоставляет для «Сизифа» техническую инфраструктуру, развивает его технологии, а также портирует репозиторий на новые аппаратные архитектуры. «Сегодня мы первая и единственная в России компания, которая выводит на российский рынок продукцию, которая может, умеет и обязана заместить решения Microsoft», – утверждает гендиректор ИВК Григорий Сизоненко.

Разработчики заверяют, что технологии, интегрированные в ОС «Альт сервер» и «Альт рабочая станция», а также собственные методики внедрения «Базальта» позволяют крупной организации гладко мигрировать на них с ОС Microsoft, осуществив переход как полностью всей ИТ-инфраструктуры, так и ее отдельных фрагментов.