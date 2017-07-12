Китайцы прогнули Apple: «Яблочная компания» строит дата-центр в КНР

Компания Apple готова выполнить ужесточившееся законодательство в отношении хранения данных в Китае, открыв в этой стране первый дата-центр. Кроме соблюдения закона, как ожидается, ЦОД ускорит для китайских пользователей доступ к облачным сервисам.

Вход в столицу дата-центров

Американская компания Apple согласилась выполнить требования китайских властей, настаивающих на необходимости хранения данных на серверах в КНР, и уже готовится к открытию в этой стране первого центра обработки данных.

Тем самым Apple стала первой из иностранных компаний, принявшей новые требования о хранении данных в КНР и вступившего в силу 1 июня 2017 г. соответствующего закона. Однако еще до изменений в законодательстве свои дата-центры в Китае успели открыть ряд крупных зарубежных компаний, работающих с облачными сервисами, в том числе Amazon и Microsoft.

Как отмечает Bloomberg, кроме соблюдения местных правил кибербезопасности строительство ЦОД также ускорит доступ китайских пользователей к облачному сервису iCloud. Предприятие, которое будет полностью обеспечиваться возобновляемой энергией, возведут в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, которая позиционируется сейчас китайскими властями, как «столица дата-центров».

Партнером строительства выступит китайская компания Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd. По данным Reuters, строительство ЦОД станет частью инвестиций в размере $1 млрд, которые Apple планирует вложить в развитие Гуйчжоу. Компания рассчитывает перенести в новый центр данные китайских пользователей «в течение нескольких месяцев».

Apple строит свой первый дата-центр в Китае

Ранее в Apple также сообщили о готовности открытия нового ЦОД на территории Дании. Планируется, что он начнет работу уже в 2017 г. Сами китайские технологические компании, в свою очередь, тоже активно открывают дата-центры в других странах. К примеру, Alibaba Group Holding построила 17 ЦОД не только в Китае, но и в США, Европе, Австралии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Почему компании не хотят делиться данными

Ранее Apple уже переносила данные китайских пользователей на серверы в КНР. В 2014 г. появилась информация, что такие данные – предположительно, резервные копии iCloud - хранятся на серверах партнера Apple, компании China Telecom.

Это новость тогда была воспринята неоднозначно общественностью, предположившей в этом случае жесткое влияние правительственной цензуры. В 2010 г. именно по таким соображениям китайский рынок покинула компания Google, со скандалом отказавшись осуществлять цензуру поисковых результатов и размещать серверы в Китае. Впрочем, в 2015 г. представители Google заявили о готовности к проведению переговоров с китайскими властями с перспективой возвращения на китайский рынок.

Напомним, власти КНР систематически занимаются укреплением безопасности сети в стране. К примеру, накануне китайское правительство приказало всем телеком-провайдерам страны заблокировать пользователям доступ к виртуальным частным сетям (VPN). Распоряжение должно быть выполнено до 1 февраля 2018 г.