Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта

Миноритарии China Baoli обеспокоены судьбой YotaPhone

В редакцию CNews поступило открытое обращение миноритарных акционеров китайской корпорации China Baoli - совладельца компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. Миноритарии утверждают, что с момента получения операционного контроля над продуктами Yota Devices китайская компания совершила ряд стратегических ошибок.

Группой протестующих миноритариев руководит Брайн Колб (Brian Kolb). Среди недовольных также есть ряд бывших топ-менеджеров Yota Devices, которые после сделки с China Baoli получили акции китайской компании. В их числе бывший директор по продажам Yota Devices Мэтью Кэлли (Matthew Kelly) и бывший технический директор Александр Писарев.

Краткая история Yota Phone

Компания Yota Devices в декабре 2013 г. выпустила две модели смартфона YotaPhone, работающего под управлением ОС Android. Его главной особенностью стало наличие второго экрана, работающего по технологии e-link.

YotaDevices выделилась из состава телекоммуникационного оператора «Скартел» (бренд Yota). Изначально контрольный пакет Yota Devices - 64,9% акций - принадлежал фонду Telconet, созданному Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым. 25,1% акций компании принадлежат госкорпорации «Ростех», еще 10% акций находятся у менеджемента.

Презентация YotaPhone 3 состоялась в Харбине в июне 2017 г.

В конце 2015 г. было объявлено о намерении китайского многопрофильного холдинга Rex Global приобрести у фонда Telconet контрольный пакет акций Yota Devices за $100 млн. Акции Rex Global котируются на гонконгской фондовой бирже. Тогда же компания объявила о своем намеренье выйти на рынок потребительской электроники.

Позднее Rex Global была переименована в China Baoli. Изменилась и структура сделки: China Baoli приобрела у Telconet только 30% акций Yota Devices за $46,2 млн, кроме того, China Baoli получила эксклюзивные права на продвижение YotaPhone в Китае.

Активы Yota Devices в рамках сделки были переведены в зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota Limited. В письме миноритариев China Baoli утверждается, что китайская компания, фактически, получила контроль над данной структурой.

Китайцы отказались от российских разработчиков

China Baoli решила перенести разработку продуктов из России в Китай и отказалась от выпуска уже разработанной россиянами модели YotaPhone 3. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов признавал, что выпуск YotaPhone 3 задерживается из-за нежелания China Baoli инвестировать в проект.

Также China Baoli отказалась от ранее заключенного Yota Devices соглашения с китайской корпорацией ZTE о выпуске смартфонов YotaPhone. Вместо этого China Baoli создала совместное предприятие с проивзодителем смартфонов Coolpad, входящий в китайскую группу LeeCo.

Все это послужило причиной ухода из Yota Devices ключевых руководителей и разработчиков. В числе прочих компанию покинул ее основатель, гендиректор и миноритарный акционер Владислав Мартынов. Некоторое время он поработал в структурах China Baoli, но потом ушел и оттуда.

Чего требуют миноритарии China Baoli

Миноритарные акционеры China Baoli требует от компании представить внятную стратегию продвижения YotaPhone и назвать конкретные сроки запуска третьей модели устройста.

Отсрочки с выходом новой версии смартфона приводят к тому, что потребители забывают бренд Yota Phone. Это, в свою очередь, обесценивает стоимость активов Yota Devices, которые в момент сделки с China Baoli оценивались в $154 млн.

Миноритарии недовольны разрывом контракта с ZTE и заменой его на менее известного производителя - Coolpad. Финансовая отчетность Coolpad до сих пор не опубликована, а активы Цзя Юэтина (Jia Yueting), основателя LeEco (в нее входит Coolpad) недавно были арестованы в Китае. Непонятна также судьба соглашения с E-link относительно поставок второго дисплея для Yota Phone.

В письме высказывается недовольство и лично Уинстоном Си (Winston Sie), которого China Baoli назначило председателем совета директоров Yota Devices. Миноритарии указывают на неясность с его «профессиональной историей и опытом». Авторы письма требуют назначить главой Yota Devices профессионала, имеющего опыт в производстве смартфонов, а также ввести в совет директоров независимого директора.

Наконец, миноритариям непонятна судьба интеллектуальной собственности и патентов Yota Devices. После вхождения в капитал компании China Baoli из нее ушла команда разработчиков, а основные разработки стали вестись в Coolpad. Из-за этого и возникает вопрос относительно интеллектуальной собственности Yota Devices.

Как топ-менеджеры Yota Devices стали акционерами China Baoli

Один из бывших топ-менеджеров Yota Devices на условиях анонимности рассказал CNews предысторию ситуации. «В 2014-2015 г.г. нам нужен был инвестор для финансирования рекламной кампании YotaPhone 2 и запуска YotaPhone 3, - вспоминает собеседник CNews. - Сначала он был найден в Канаде, но из-за истории с Крымом он отказался от сделки. После этого начались поиски нового инвестора - уже в Китае. На это время компания сократила расходы, а часть сотрудников ушла в неоплачиваемые отпуска».

«Но никто из команды Yota Devices не уходил, так как люди верили в продукт, Когда же была достигнута договоренность с Rex Global, у всех наступила «эйфория». - продолжает собеседник издания. - Люди поверили в нового инвестора и его планы относительно рынка потребительской электроники, в результате чего топ-менеджеры Yota Devices стали миноритарными акционерами China Baoli. Однако затем китайский инвестор настоял на уходе Мартынова и других членов команды».

В компании Marsfield, выступающей инвестиционным консультантом фонда Telconet, отказались от комментариев. Владислав Мартынов заявил, что узнал о письме миноритариев China Baoli от корреспондента CNews. В «Ростех» и China Baoli не ответили на запрос CNews.

Отметим, что, согласно последним новостям, YotaPhone 3 все-таки увидит свет. В июне 2017 г. в китайском Харбине состоялась презентация устройства. Его продажи в Китае должны начаться осенью.