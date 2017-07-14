Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу

На орбиту запущены два спутника, собранные частной российской компанией по госзаказу. Запуск должен был состояться еще в 2015 г., но был отложен. «Роскосмос» дважды подавал на подрядчика в суд за невыполнение работ в срок, но и сам получил в ответ иск на 86 млн руб.

Запуск «МКА-Н»

Российская компания «Даурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных ею по заказу «Роскосмоса». Это первый в России запуск спутников, построенных частной компанией по подряду от государства. Гендиректор «Даурии аэроспейс» Сергей Иванов в разговоре с CNews с такой постановкой вопроса согласился.

Оба «МКА-Н» будут доставлены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», уже стартовавшей с космодрома «Байконур». Спутники созданы по стандарту CubeSat и оснащены аппаратурой для дистанционного зондирования Земли в трех спектральных диапазонах. Оборудование имеет разрешение 10-50 м, предусмотрена возможность высокоскоростной передачи данных. Помимо «МКА-Н», на орбите находятся три спутника «Даурии», запущенных в 2014 г.

Проект «МКА-Н» отработает схему дальнейшего сотрудничества между частными космическими компаниями и «Роскосмосом». В 2018 г. должен состояться запуск следующего спутника «Даурии», на этот раз серии «Аурига».

Судебная тяжба «Даурии» и «Роскосмоса»

Несмотря на выход проекта на завершающую стадию, госзаказчик и «Даурия» продолжают вести друг с другом судебные разбирательства, инициированные «Роскосмосом». Контракт «Даурии» с заказчиком на строительство «МКА-Н» был подписан в 2012 г. С тех пор «Роскосмос» дважды подавал на подрядчика в суд. Целью первого иска было взыскание с «Даурии» неустойки в размере более p8 млн. «Роскосмос» указал в иске, что компания не завершила в установленный срок первые два этапа работ по контракту. Первый этап предполагал создание эскиза продукта со сроком сдачи в июне 2013 г. На втором этапе разрабатывалась конструкторская документация на изделия, срок сдачи датировлся ноябрем 2013 г. «Даурия» возражала в суде, что «Роскосмос» сам не провел своевременно экспертизу эскиза. Тем не менее, иск был частично удовлетворен — на сумму чуть более p4 млн.

Генеральный директор компании «Даурия аэроспейс» Сергей Иванов



Другой иск «Роскосмос» подал на сумму p16,5 млн неустойки — также за нарушение сроков выполнения работ. Изначально запуск «МКА-Н» был запланирован на 2015 г. По словам Сергея Иванова, спутники были готовы к этому сроку, но старт не состоялся ввиду отсутствия ракеты, которую должен был предоставить «Роскосмос». На этот раз «Даурия» подала встречный иск о взыскании уже с «Роскосмоса» неустойки в размере p13 млн и убытков в размере p73,6 млн. Со второй попытки суд принял этот иск к производству. Ближайшее его рассмотрение назначено на 15 августа 2017 г.

Чем еще примечателен запуск

Во время этой миссии ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на целевые орбиты самое большое количество аппаратов за всю историю отечественной космонавтики. Кроме двух «МКА-Н» на борту находится еще 70 малых спутников и аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК». В число спутников входят два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский WNISAT-1R, два норвежско-канадских NorSat и 62 американских спутника формата CubeSat.

Кроме «МКА-Н», на борту «Союз-2.1а» находятся еще три спутника российского производства. Аппарат «Искра-МАИ-85» был создан в Московском авиационном институте, «Эквадор UTE-ЮЗГУ» — в курском Юго-Западном государственном университете, а «Маяк» — в Московском политехническом университете.

Ранее российским рекордсменом по количеству единовременно запущенных на орбиту аппаратов считалась ракета-носитель «Днепр», конверсионная версия ракеты РС-20. В 2014 г. с ее помощью были выведены на орбиту 36 спутников. Запуск производился с полигона «Капустин Яр». Мировым лидером в этом состязании остается Индия: 15 февраля 2017 г. здесь состоялся запуск ракеты PSLV-XL, на борту которой было 104 спутника.

Запуск «Маяка»

Примечательно, что средства на спутник «Маяк», созданный в Московском политехе, собирались методом краудфандинга. Всего удалось собрать 5 млн руб. Запуск стал возможен благодаря краудфандинговой платформе Boomstarter и Рокетбанку. За счет отражателей, которые «Маяк» развернет на орбите, он станет самой яркой точкой в звездном небе.

Кроме того, спутник должен внести большой вклад в ликвидацию так называемого космического мусора. Под мусором в данном случае понимаются спутники, которые уже не эксплуатируются, но продолжают оставаться на орбите. Поскольку ежегодно с Земли запускается несколько сотен космических аппаратов, количество такого мусора растет.

По словам научного руководителя проекта «Маяк» Александра Шаенко, эта проблема решаема. Дорогой способ решения — оборудовать запускаемые спутники собственными двигателями. Когда спутник перестает работать, такой двигатель уводит его с орбиты, и аппарат сгорает в атмосфере. Помимо высокой стоимости, это не всегда эффективно — двигатель может сломаться, и спутник все равно останется на орбите.

На орбите «Маяк» протестирует новую технологию аэродинамического торможения. С ее помощью отработавший свое спутник может без особых затрат покинуть орбиту. Без этой технологии «Маяк» оставался бы в космосе около 3 лет, с ней же он самоликвидируется через месяц, сразу по окончании своей миссии. Если технология найдет массовое применение, это поможет решить проблему космического мусора.