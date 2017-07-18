Oracle начала массовый наем продавцов в России и соседних странах

Oracle объявила о грядущем найме тысячи специалистов по продажам облачной продукции в регионе EMEA. Причина решения — резкий рост выручки облачного бизнеса в минувшем финансовом году.

Oracle набирает персонал

Компания Oracle набирает 1 тыс. новых сотрудников в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (EMEA). Компании нужны в первую очередь менеджеры по продажам, которые поспособствуют росту облачного бизнеса.

В российском представительстве Oracle пояснили CNews, что компания пока не определилась, какое конкретно количество сотрудников будет нанято в России. Компания планирует провести рекрутинг по всему региону EMEA, отобрать подходящих специалистов, а потом уже смотреть, в какой стране они могут пригодиться. У соискателя изначально должно быть право работать в той стране, куда он попадет, но с расходами на переезд Oracle обещает помочь.

К поиску новых сотрудников Oracle подтолкнул рост дохода от облачных сервисов в минувшем квартале на 58%. Что касается конкретно региона EMEA, то здесь выручка компании от продажи облачных услуг и локального ПО по итогам последнего квартала составила $2,5 млрд, а по итогам года — $8,4 млрд.

Кто нужен в Oracle

Компания ищет сотрудников с высшим образованием и опытом работы от двух до шести лет в таких сферах как продажи, управление персоналом, рекрутинг, маркетинг, финансы и управление цепочками поставок. Приветствуется знакомство с облачными технологиями и интерес к технологиям в целом, а также сильная личная мотивация. Заявку можно подать здесь.

Компания Oracle ждет тысячу новых сотрудников

Кампания по найму получила название «Перемены начинаются здесь». По словам Тино Шолмана (Tino Scholman), вице-президента Oracle Cloud в регионе EMEA, компания надеется привлечь в рамках этой программы целое поколение талантливых профессионалов.

Результаты квартала

В конце июня Oracle отчиталась за IV кв. финансового 2017 г., то есть за период с марта по май календарного года. Квартальная выручка компании составила $10,9 млрд, что на 3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом продажи в облачном секторе достигли $1,36 млрд, продемонстрировав годовой рост на 58%. Чистая прибыль компании составила $3,2 млрд, показав рост на 15%.

По итогам всего финансового года выручка Oracle составила $37,7 млрд, что на 2% больше показателя за предыдущий год. При этом поступления от облачного бизнеса составили $4,6 млрд, что на 60% больше прошлогоднего результата. Чистая прибыль по итогам года достигла $9,3 млрд, показав годовой рост на 5%.

Результаты квартала превзошли ожидания аналитиков, пишет издание Bloomberg. После их оглашения акции компании подскочили на 12%. «Oracle наконец-то преодолела кризис в своем облачном наступлении. Годами это была в некотором роде борьба. Но сейчас, я думаю, они нашли опору под ногами», — считает Джош Олсон (Josh Olson), аналитик компании Edward Jones.