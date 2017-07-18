Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию

Оферта группы «Открытие» на выкуп акций Qiwi не удалась. Группа смогла собрать лишь 60% от минимального объема заявок на продажу акций платежной системы, необходимых для того, чтобы оферта состоялась.

Оферта на покупку акций Qiwi признана несостоявшейся

Группа «Открытие» сообщила о завершении действия оферты на выкуп акций платежной системы Qiwi. По результатам сбора заявок стало известно, что оферта не состоится.

«Открытие» готова была вложить в акции Qiwi почти $700 млн

Группа «Открытие», являющаяся акционером Qiwi, объявила оферту на выкуп акций платежной системы 12 июне 2017 г.

Группа готова была выкупить до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% от общего числа акций) по цене $28 за одну акцию. В случае выкупа данного пакета акций полностью, группа потратила бы $694 млн.

Цена выкупа, объявленная группой Qiwi, представляла из себя 19% премию к цене акций платежной системы по состоянию на 9 июня 2017 г. По сравнению же со средней рыночной стоимостью акций за год, цена, предложенная Qiwi «Открытием», представляла из себя премию в размере 88%.

Если бы выкуп акций состоялся в полном объеме, доля группы «Открытие» в платежной системе Qiwi выросла бы до 28,7 млн акций, что составляет 47% от общего числа акций и 14% от общего числа голосов. Но для того, чтобы оферта состоялась в принципе, необходимо было участие в ней владельцев как минимум 20,3 млн акций Qiwi (33,5% от общего числа акций).

Группа «Открытие» не смогла собрать 47% акций Qiwi несмотря на переплату 88%

По данным компании ComputerShare Truast Company, выступавшей агентом по оферте, всего на продажу было подано 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа), то есть 61% от минимального объема акций, которые должны были быть поданы для того, чтобы оферта состоялась.

Особенности акций Qiwi

Акции Qiwi разделены на два типа. Одна акция класса «A» обладает десятью голосами, но не может быть продана. Одна акция класса «B» обладает одним голосом и может свободно продаваться. В том числе именно их и касалась оферта. На бирже NASDAQ торгуются американские депозитарные расписки (ADS) на акции Qiwi класса «B».

Группа «Открытие» также сообщала о переговорах с гендиректором и контролирующим акционером Qiwi Сергеем Солониным о его участии в оферте. Именно Солонин является основным владельцем акций класса «А» - ему принадлежит 11,9 млн акций данного типа, что составляет 20% от общего числа акций и 59% от общего числа голосов. Акции класса «А» могут быть конвертированы в акции класса «B» с потерей голосов.

Однако эти переговоры не принесли результата. Кроме того, совет директоров Qiwi принял решение не выдавать никаких рекомендаций акционерам платежной системы относительно их участия в оферте. Возможно, это и послужило причиной того, что оферта не собрала необходимого числа акций.

Напомним, группа «Открытие» стала акционером Qiwi в 2015 г. Тогда группы получила 5,59 млн акций Qiwi (9,3% от общего числа на момент заключения сделки) в обмена на акции платежных системы «Рапида» и Contact. «Открытие» намеревалось увеличить свою долю в Qiwi, так как группа верит в перспективы сектора Fintech.

Комментарий группы «Открытие»

Пресс-служба холдинга «Открытие», комментируя ситуацию, пояснила, что количество акций Qiwi, которые инвесторы предъявили к выкупу, оказалось меньше нижней границы, установленной в рамках оферты. В соответствии с условиями оферты это означает, что выкуп бумаг не осуществляется и доля «Открытия» в Qiwi осталась неизменной.

Установленные сроки оферты позволяли предъявить бумаги к выкупу всем заинтересованным инвесторам. При этом предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций, что учитывало нашу оценку будущего развития компании и роста ее акционерной стоимости.

«Открытие» считает свое предложение справедливым и экономически обоснованным, поэтому, оценив предложенное к выкупу количество бумаг, было принято решение не продлевать оферту, в том числе на улучшенных условиях.

При этом «Открытие» высоко оценивает перспективы дальнейшего развития Qiwi и потенциал стратегического сотрудничества с ней. «Открытие» планирует развивать взаимодействие с Qiwi в части развития финтех-сервисов, «чтобы предлагать клиентам лучшие высокотехнологичные решения и укреплять позиции в диджитал-сегменте».