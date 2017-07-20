ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи

Госдума приняла поправки в законопроект о телемедицине, которые запретили врачам удаленно ставить диагнозы и назначать лечение. Консультации по видеосвязи и дистанционное назначение лекарств врач может практиковать только после того, как поставил диагноз на очном осмотре. Полностью удаленной медицины, которую ждал рынок, в стране не будет.

Запрет на постановку диагноза

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об использовании ИТ в медицинском обслуживании граждан. Новый закон позволяет врачам применять телемедицину, то есть консультировать пациентов удаленно, по видеосвязи. Однако ставить диагноз во время такой консультации врач не имеет права, как и назначать лечение — по крайней мере, если видит пациента впервые.

В черновике законопроекта, подготовленного Минздравом, также не разрешалось ставить диагноз удаленно. Однако перед подачей документа в правительство министерство добавило в него пункт, который это разрешал. В этой редакции законопроект был внесен в Госдуму и рассмотрен ею в июне 2017 г. в первом чтении, после чего депутаты предложили ряд поправок. Одна из поправок опять запретила возможность удаленной постановки диагноза, что и было одобрено во втором чтении. В части телемедицины новый закон вступит в силу с начала 2018 г.

Ход лечения

Согласно законопроекту, врачи могут проводить телемедицинские консультации и консилиумы друг с другом, с пациентами и с официальными представителями пациентов. Свою личность участники сеанса подтверждают с помощью цифровой подписи или авторизации на портале госуслуг. Действия, предпринятые на таких консультациях, документируются. Также по видеосвязи может быть выписана справка или рецепт, в том числе на медикаменты наркотического или психотропного свойства.

Полностью удаленная телемедицина могла бы существенно повысить доступность медицинских услуг

Во время самого первого обращения по видеосвязи пациент должен записаться на очный прием. Конкретные рекомендации по улучшению состояния в процессе этой консультации он не получит. Во время очного приема врач проведет осмотр, поставит диагноз и назначит лечение — делать это удаленно он не имеет права. После этого наблюдать за состоянием пациента и корректировать методику лечения он сможет по видеосвязи.

Телемедицина в России и за рубежом

Некоторые медицинские учреждения в России практикуют консультирование пациентов по видеосвязи. В их число входят сеть клиник «Доктор рядом», Европейский медицинский центр, клиника «Невро-мед» и другие. Однако эти консультации никак не регулировались законодательством и носили дополнительный характер. Рынок медицинских услуг ожидал, что новый закон сделает легитимной полностью удаленную медицинскую помощь, что существенно повысит ее доступность и поспособствует развитию отечественного рынка телемедицины.

В США, например, существуют компании, специализирующиеся именно на телемедицине: Teladoc, MDLive, Amwell и Doctor on demand — и зарабатывающие сотни миллионов долларов ежегодно. Американская телемедицина более чем наполовину сократила количество визитов в клиники для диабетиков. В США даже лечебную марихуану врач может выписать дистанционно, ни разу не увидев пациента очно. Приобретают популярность также международные телемедицинские сервисы Retail Alibaba, в которых для диагностики используется искусственный интеллект.

Ситуацию в России по просьбе CNews прокомментировал Дмитрий Одинцов — директор по развитию компании TrueConf, разработчика систем видеоконференцсвязи. «На сегодняшний день решения TrueConf активно используют около ста медицинских организаций по всему миру, в их числе ФМБА РФ, МНИОИ им. П.А. Герцена, ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Российское Общество Фтизиатров, Российское Общество Хирургов, ZTM Bad Kissingen (Германия), Maccabi (Израиль), Ortenau Klinikum (Германия) и др. Но если в России это преимущественно системы для организации видеоконференцсвязи между врачами, то на западе отечественные разработки используются как полноценные телемедицинские системы для консультации пациентов», — отмечает Одинцов.



Юрий Хомяк, директор по продажам VideoMost, говорит, что «дистанционные врачебные консультации позволяют повысить доступность медицинской помощи. Современные телемедицинские подходы позволяют проводить удаленные консультации врачей и их пациентов, находящихся в самых отдаленных районах. В мире телемедицина уже давно заняла свою нишу в сфере медицинского обслуживания». VideoMost уже реализовал проекты по телемедицине в «Клинике кибернетической медицины», «Национальной медицинской сети», АМИАЦ, а также имеет ряд проектов в стадии разработки.

Другие нововведения

Законопроект вводит возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа. Цифровые рецепты будут направляться непосредственно в аптечные организации. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться — рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме. Положение об электронных рецептах вступит в силу с начала 2019 г.

Документ также узаконит существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На ЕГИСЗ возлагается информационное обеспечение в сфере здравоохранения. Задачи системы — поддержка принятия решений и управления ресурсами, организация оказания медицинской помощи, а также информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи.