Прибыль Microsoft удвоилась

Итоги квартала и года

Чистая прибыль компании Microsoft в IV кв. финансового 2017 г. достигла $6,51 млрд, то есть $0,83 в пересчете на одну акцию. Это на 109% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда прибыль составляла $3,12 млрд, или $0,39 на одну акцию. Выручка за этот же квартал, окончившийся 30 июня 2017 г., достигла $23,31 млрд, что на 13% больше прошлогоднего результата.

Показатели квартала превзошли ожидания аналитиков Wall Street. Гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) объясняет рост прибыли успехом облачного бизнеса. По итогам квартале Microsoft выплатила акционерам $4,6 млрд в форме дивидендов и обратного выкупа акций.

По результатам всего финансового года чистая прибыль компании составила $21,2 млрд, показав годовой рост на 26%. Выручка за год достигла $90 млрд, что на 5% больше, чем в финансовом 2016 г. Стоимость Microsoft сейчас составляет более $570 млрд, что почти на 20% больше, чем в начале года. Публикация результатов квартала в тот же день привела к росту акций на 3%.

Облачный бизнес

Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud достигла $7,4 млрд, показав годовой рост на 11%. Серверные продукты и облачные сервисы, которые относятся к этому подразделению, продемонстрировали рост выручки на 15%. В частности, продажи сервисов Azure выросли на 97%. Выручка от корпоративных сервисов снизилась на 3% из-за уменьшения количества соглашений о поддержке, что однако компенсировалось ростом спроса на премиальную поддержку.

Квартальные показатели Microsoft превзошли ожидания аналитиков

В Microsoft ожидают роста своего облачного бизнеса до уровня $20 млрд уже в 2018 г., в то время как в более ранних прогнозах речь шла о 2020 г.

Другие подразделения

Выручка подразделения More Personal Computing составила $8,8 млрд, продемонстрировав годовой спад на 2%. Компания относит спад в основном на счет снижения поступлений от телефонов. Продажи Windows OEM выросли на 1%, и в целом находятся на уровне выше среднего для рынка ПК. Поступления от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows показали рост на 8%. Выручка от планшетов Surface упала на 2%, это связано с особенностями жизненного цикла такой техники. Продажи поисковой рекламы увеличились на 10%, выручка от игр — на 4%, поскольку ПО и сервисы для Xbox компенсировали невысокие поступления от «железа».

В подразделении Productivity and Business Processes выручка выросла на 21%. Главные факторы роста — приобретение соцсети LinkedIn и высокие поступления от Office. Отдельно LinkedIn принесла компании $1,1 млрд выручки, в основном за счет проекта Talent Solutions. Продажи Office выросли на 5%, в первую очередь благодаря росту числа подписчиков Office 365 и увеличению поступлений от него на 43%. Сервис планирования и управления для предприятий Dynamics показал рост выручки на 7%, в основном благодаря Dynamics 365.