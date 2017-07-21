Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета

Как стало известно CNews, Институт развития интернета остался без директора. Совет института избрал нового руководителя, но советник Президента России Герман Клименко отказывается подписывать это решение. Из-за этого возникли проблемы у регулятора доменных имен - КЦ.

Институт развития интернета живет без директора

Директор Института развития интернета (ИРИ) Екатерина Рудых покинула свой пост, сообщил CNews источник, близкий к институту. Ее преемник пока не назначен из-за разногласий среди учредителей института.

По словам собеседника CNews, совет ИРИ избрал нового директора института. Им стал Максим Буянов, юрист одного из учредителей института - Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ). Однако другой учредитель института, советник Президента России Герман Клименко отказался подписывать протокол собрания.

По уставу ИРИ директор организации избирается двумя третями голосов членов совета. Клименко является председателем совета ИРИ и без его подписи на протоколе решение совета недействительно, в результате чего институт сейчас работает без директора.

Источник CNews полагает, что причина происходящего - разногласия между Клименко с одной стороны и главой РОЦИТ Сергеем Гребенниковым и главой другого соучредителя ИРИ, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Сергеем Плуготаренко, с другой стороны.

Доменный регулятор пострадал из-за ИРИ

Ситуация с ИРИ сказалась на Координационном центре национального домена сети интернет (КЦ) - автономной организации, регулирующей доменные зоны .Ru и .РФ. В конце 2015 г. устав КЦ был изменен и принятие основных решений вместо совета организации было возложено на собрание учредителей.

Нового директора ИРИ не могут назначить из-за разногласий среди учредителей института

Тогда же в число учредителей КЦ вошел ИРИ. Сейчас же, по словам директора КЦ Андрея Воробьева, отсутствие у ИРИ директора либо лица, уполномоченного директором, не позволяет КЦ провести общее собрание учредителей. Это собрание должно решить ряд процедурных вопросов: утвердить приоритетные направления деятельности КЦ, одобрить годовой отчет, избрать ревизионную комиссию и т.п.

В пресс-службе ИРИ не стали комментировать вопрос о своем директоре, отметив, что он находится в компетенции совета организации. Герман Клименко не ответил на звонок CNews. Сергей Гребенников ограничился комментарием, что в вопросе избрания директора ИРИ «есть небольшие затруднения, но не стоит искать в этом политики».

Что развивал ИРИ

ИРИ был создан в начале 2015 г. как общественная организация, направленная на развитие интернета и смежных сфер. Институт был учрежден РАЭК, РОЦИТ, Медиа-коммуникационным союзом (МКС), Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Германом Клименко.

Считалось, что институт имел солидное политическое лобби: его поддерживал Вячеслав Володин, занимавший на тот момент пост замглавы Администрации Президента. Позже Президент России Владимир Путин поручил ИРИ подготовить программу долгосрочного развития интернета.

Проект программы был готов осенью 2015 г., затем в качестве дополнения к ней институт подготовил восемь дорожных карт по развитию смежных с интернетом направлений («Интернет+Образование», «Интернет+Медицина» и т.д.). Эти документы разработчики планировали показать Владимиру Путину на встрече с интернет-деятелями в конце 2015 г. Встреча состоялась, программа и дорожные карты не были утверждены, но по итогам совещания президент предложил Герману Клименко стать его советником.

ИРИ реализует также ряд других проектов: институт создал собственный Центр компетенции в области ИКТ, ведет отбор мессенджеров для использования в госструктурах, отбирает проекты для финансирования венчурными фондами и развивает телемедицину.

В начале 2017 г. газета «Ведомости» писала о проблемах в ИРИ: после того, как Володин ушел из Администрации Президента и возглавил Госдуму, финансирование института резко сократилось (оно осуществлялось посредством грантов от государства). В результате большая часть сотрудников института была вынуждена уйти. Это подтверждают и источники CNews, знакомые с происходящим в ИРИ.