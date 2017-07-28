Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах»

Российский производитель ИКТ-оборудования, входящий в число доверенных поставщиков «Ростелекома», портировал свой программно-аппаратный комплекс для IP-телефонии на отечественные процессоры «Эльбрус».

IP-телефония на «Эльбрусах»

Новосибирский производитель телекоммуникационного оборудования «Элтекс» портировал свой универсальный программно-аппаратный комплекс на микропроцессорную архитектуру «Эльбрус». Проект был осуществлен при участии разработчика линейки процессоров «Эльбрус» компании МЦСТ. Об этом «Элтекс» сообщил на своем сайте.

«В активе “Элтекс” появилось масштабируемое решение в области IP-телефонии, построенное с использованием серверной архитектуры, полностью отечественного производства», — заверяют в организации. Позже новость получила подтверждение и в МЦСТ, разместившей аналогичный пресс-релиз на собственной интернет-странице.

Портированный комплекс — Softswitch ECSS-10 — предназначен для построения систем связи операторского и корпоративного уровня на базе технологии коммутации пакетов. (В стандартной телеком-терминологии Softswitch означает программный коммутатор.) С его помощью можно создавать виртуальные АТС с функциональностью call-центра и возможностями по соответствию требованиям СОРМ.

Разработчик уже завершил тестирование решения с использованием серверов «Эльбрус-4.4» на базе 64-разрядных четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4C». На ближайшее время в «Элтексе» запланированы работы по тестированию решений с использованием нового восьмиядерного микропроцессора «Эльбрус-8C».

Новосибирский ИКТ-разработчик «Элтекс» запустил свое решение IP-телефонии на платформе «Эльбрус»

Получить у разработчика оперативные комментарии CNews не удалось из-зачетырехчасовой разницы с Новосибирском по времени.

Напомним, что в июне 2016 г. решение IP-телефонии на «Эльбрусах» также анонсировал НИИ «Масштаб» — «дочка» ОПК, входящей в «Ростех».

Технические подробности

По заверению «Элтекса», испытания портированного решения подтвердили расчетные характеристики комплекса для выбранной комплектации. В частности производительность системы составила не менее 25 вызовов в секунду, абонентская емкость — свыше 25 тыс.

Система продемонстрировала способность поддерживать видеовызовы и транскодировать медиапотоки, доказала возможности масштабирования решения, резервирования в режиме active-active и построения систем с поддержкой географического резервирования — да.

«Элтекс» как доверенный поставщик «Ростелекома»

На сайте компании говорится, что она ведет свою деятельность с 1992 г. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Предприятие "Элтекс", было зарегистрировано 16 марта 1996 г. В состав учредителей в неравных долях входят Алексей Черников, Виктор Малов, Александр Мохов, Валерий Айдагулов, Виталий Звонкович, Сергей Игонин и Владимир Богданов.

Основной деятельностью компании, в которой сейчас занято более 500 сотрудников, представлена разработка и производство телекоммуникационного оборудования для построения сетей связи. Главные направления разработки — оборудование GPON, Ethernet-коммутаторы, VoIP-шлюзы, MSAN, Softswitch & IMS, медиацентры, тонкие клиенты и др.

Среди основных клиентов компании заявлены «Ростелеком» и «Казахтелеком», хотя полный список заказчиков включает также РЖД, «Мегафон», «Билайн», МГТС, МТТ, «Газпром» и т. д.

В базе данных «Контур.фокус» за «Элтексом» числится 224 госконтракта на общую сумму в 2 млрд руб. Анализ этой базы за последние 12 месяцев показывает, что крупнейшим госзаказчиком компании в этот период стал «Ростелеком». При этом свыше 20 раз госкомпания и ее «дочки» контрактовались с «Элтексом» по итогам безальтернативных закупок у единственного (единственно возможного) поставщика — на общую сумму порядка 270 млн. Кроме того еще в трех тендерных процедурах с начальными ценами контрактов на общую сумму в 145 млн руб. компания получила контракты, победив в открытых конкурсах.

Отметим, что отношения «Элтекса» с «Ростелекомом» складываются не первый год. Так, в начале 2015 г. имя компании фигурировало в сообщении оператора о том, что он использовал в Сибири более 90% отечественного оборудования при прокладке оптического кабеля. А чуть ранее «Ростелеком» упоминал «Элтекс» среди производителей оборудования, которое покрыло 70% потребностей оператора при реализации инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе и Пермском крае в 2014 г.

Также отметим, что в сентябре 2016 г. «Элтекс» вошел в число финалистов конкурса Минпромторга, среди которых министерство готово было распределить 5,85 млрд руб. на субсидии проектов отечественных разработчиков электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.