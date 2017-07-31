Против МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 возбудили дело из-за цен на роуминг

В ФАС было принято решение возбудить дело против четырех крупнейших сотовых операторов России. Требование ведомства — отменить национальный роуминг в РФ, включая Крым. Идея возбудить дело родилась после того, как операторы не выполнили предписание ликвидировать внутрисетевой роуминг.

ФАС возбуждает дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить дело против четырех крупнейших российских операторов сотовой связи — «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Причина возбуждения дела — невыполнение операторами требования ФАС отменить доплату за внутрисетевой роуминг по России.

По словам Голомолзина, к настоящему моменту операторы уже должны были выдвинуть предложения, касающиеся отмены внутреннего роуминга, но такие предложения не поступили. Установленные ими высокие цены на роуминг по стране ведомство рассматривает как нарушение антимонопольного законодательства.

Пока что ФАС лишь приняла решение о возбуждении дела. Следующий шаг — подготовка определения о возбуждении дела, которое будет направлено операторам. В определении будут указаны сроки рассмотрения дела. ФАС будет считать проблему решенной только тогда, когда цены на услуги связи в «домашнем» регионе пользователя не будут отличаться от цен на эти же услуги в других регионах страны, отметил Голомолзин. По его словам, Крым в этом случае рассматривается так же, как любой другой регион РФ.

Предписание ФАС

Две недели назад стало известно, что ФАС обязала сотовых операторов «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» и Tele2 отменить внутрисетевой роуминг в России. На выполнение предписания операторам было отведено 14 дней. Ведомство сообщило, что операторы знакомы с этим требованием с ноября 2016 г., поэтому оно не могло застать их врасплох.

Сотовые операторы не выполнили предписание ФАС об отмене внутрисетевого роуминга

ФАС поясняет, что провела анализ цен на роуминг и его технической реализации на территории страны. По результатам анализа выяснилось, что разница в тарифах на услуги связи в «домашнем» регионе и в других регионах России «ни экономически, ни технологически» не обоснована. Это было расценено как нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Операторы резко негативно восприняли требование ФАС. «Мегафон» назвал его невыполнимым, особенно с учетом срока в 14 дней. Компания выразила готовность перенести решение вопроса в суд. Протест против сжатых сроков высказал и Tele2. Кроме того, оператор сообщил, что пересчитал свои тарифы и нашел их обоснованными.

Что такое внутренний роуминг

Напомним, внутрисетевым роумингом является роуминг при перемещении абонента между различными регионами страны, но внутри сети одного оператора. Национальный роуминг относится к перемещению абонента между различными регионами и сетями различных операторов.

«Большая четверка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафон» и Tele2 — обеспечивают внутрисетевой роуминг по льготным тарифам на всей территории страны, кроме Крыма. В Крыму действует национальный роуминг. Также национальный роуминг действует при поездках по России для абонентов небольшого числа оставшихся региональных сотовых операторов.