Как МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» завысили цены на SMS-рассылки под предлогом борьбы со спамом

ФАС признала МТС, «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» виновными в завышении цен на SMS-рассылки. Чиновников не убедили аргументы операторов, что повышение цен было связано с борьбой со спамом, а SMS-рассылки заменяемы рассылками через мессенджеры. Важным контраргументом для ФАС стало то, что уральский оператор «Мотив» цены на рассылки не повышал.

Как росли цены на SMS-рассылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала решение по делу о злоупотреблениях на рынке массовых рассылок на SMS. До этого служба признала четырех крупнейших сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2 – виновным в согласованном повышении цен на SMS-рассылки.

Жалобы в ФАС подали платежная система «Национальный процессионговый центр» (НПС) и «Страховая компания «Согаз-Мед». Для осуществления рассылок они используют SMS-агрегаторы: «СМС-Трафик», «Девино-Телеком», «СМС-Центр» и «Инновационные технологии».

Заявители указали, что они отправляют от 10 тыс. до 50 тыс. SMS в месяц. Начиная же с конца 2014 г, произошел резкий рост тарифов вышеуказанных агрегаторов на рассылки абонентам «Вымпелкома», МТС и «Мегафона».

Так, в сентябре 2014 г. «Мегафон» взимал за одну отправленную его абоненту SMS 39 коп. В декабре того же года тариф оператора вырос до 80 коп., а к апрелю 2015 г. – до 98 коп. У МТС в сентябре 2014 г. одно отправленное абонентам SMS стоило 30 коп., в декабре 2014 г. – уже 80 коп., а в апреле 2015 г. – 94 коп.

При этом агрегатор – «Инновационные технологии» - стал взимать с заказчиком рассылок еще и агентское вознаграждение в размере 15% от суммы счета. В абсолютном выражении размер данного вознаграждения, полученный агрегатором с каждой из компаний-клиентов в декабре 2014 г. за рассылки абонентам МТС и «Мегафон», составлял 2 млн руб. и 4 млн руб.

Главные российские операторы признаны виновными в завышении цен на SMS-рассылки

Рост тарифов на отправку SMS абонентам «Вымпелкома» произошел чуть позже – весной 2015 г. Если в сентябре 2014 г. отправка одной SMS абонентам оператора стоила 44 коп., то в мае 2015 г. – уже 85 коп.

Таким образом, в конце 2014 г. рост тарифов на отправку SMS абонентам «Мегафона» составил в зависимости от агрегатора 105-116%, абонентам МТС – 167-177%. Тарифы на отправку SMS абонентам «Вымпелкома» весной 2015 г. выросли на 77%. Комиссия ФАС также выяснила, что в конце 2015 г. произошел и рост цен на отправки абонентам Tele2 – на 33%.

Что стало причиной роста тарифов

Причиной роста тарифов стали изменения в законодательстве о борьбе с SMS-спамом и последовавшие за этим изменения во взаимоотношениях сотовых операторов и агрегаторов. В 2014 г. вступили в силу поправки в Закон «О связи», которые обязали сотовых операторов идентифицировать конечных заказчиков SMS-рассылки, осуществлять рассылки только тем абонентам, которые дали на них согласие, а также прекращать рассылки по требованию абонентов.

Тарифы сотовых операторов для конкретного клиента зависят от объема отправленных сообщений: чем объем выше, тем ниже цена. При этом клиенты, как правило, подключаются к сотовым операторам не напрямую, а через агрегаторов, которые обеспечивают возможность рассылки абонентам сразу нескольких операторов.

До 2014-2015 г.г. сотовый оператор выставлял агрегатору скидку, исходя из общего объема отправленных всеми его клиентами сообщений. Агрегатор получал прибыль за счет разницы между тарифом, который он взимает с конечного пользователя, и тарифом, который выставляет ему оператор с учетом скидки.

Но в конце 2014 г. МТС и «Мегафон» перешли на поаккаунтную модель тарификации. Теперь скидка для каждого конечного заказчика рассылки устанавливается оператором исходя из объема отправленных только им сообщений (а не всех сообщений, отправленных через соответствующего агрегатора).

В 2015 г. на данную модель также перешли «Вымпелком» и Tele2. Кроме того, раньше заказчик рассылки в личном кабинете своего агрегатора мог самостоятельно выбирать имена отправителей для рассылаемых им сообщений. Теперь же, то после изменений в законодательстве агрегатор должен предварительно согласовать с операторами имена отправителей, используемые его клиентами.

В среднем через одного SMS-агрегатора проходит 100 млн сообщений в месяц. Через одного же заказчика в месяц проходит в среднем гораздо меньшая величина – 30 тыс. В результате ранее предоставляемые операторами скидки агрегаторам перестали действовать, что и привело к кратному росту цен на рассылки.

В сложившей ситуации агрегаторы стали выставлять своим клиентам тарифы выше, чем тарифы операторов, говорится в материалах ФАС. Кроме того, агрегаторы ввели со своих клиентов дополнительный сервисный сбор.

Сотовые операторы искали обоснование повышению тарифов

В ходе слушаний в ФАС представители сотовых операторов доказывали необходимость перехода на поаккаунтную модель тарификации. Из-за изменений в законодательстве операторам пришлось понести затраты, связанные с внедрением возможности отписки абонента от определенных рассылок.

Кроме того, в «Вымпелкоме» указали на судебную практику 2013-2014 г.г., когда оператор и агрегатор не считались рекламораспространителями. Соответственно, до изменений в законодательстве у них не было обязанности отписывать абонентов от рассылок.

В «Мегафоне» указали, что вступившие в силу в 2014 г. законодательные изменения в принципе обязали операторов вести расчеты с каждым клиентом по отдельности.

По мнению же МТС, введение поаккаунтной системы тарификации способствует конкуренции на рынке агрегаторов SMS-рассылок, которые стали вынуждены предоставлять своим клиентам дополнительные услуги. А в Tele2 сообщили, что переход на данную модель повысил индекс NPS-оператор, определяющий, готов ли клиент рекомендовать своего оператора другим лицам.

Региональный оператор «подвел» федеральных

Однако в ФАС с данными аргументами не согласились. Комиссия ведомства установила, что еще в 2013 г. сотовые операторы внесли изменения в договора с SMS-агрегаторами, в соответствии с которыми конечные заказчики рассылок должны иметь согласия пользователей на осуществление им рассылок. При этом бремя доказательства наличия согласия ложится на агрегатора, а при отсутствии такого рассылка должна быть прекращена.

Кроме того, ФАС обнаружил, что еще до внесенных в законодательство изменений сотовые операторы внедрили услуги, позволяющие абонентам блокировать рассылки с определенных номеров. Относительно же SMS-агрегаторов в ФАС посчитали, что они формируют самостоятельный рынок, который не нуждается в побуждении конкуренции со стороны сотовых операторов.

Еще одним важным аргументом для ФАС стало сравнение ситуации с тарифами регионального сотового оператора «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив»). Данная компания также перешла на поаккаунтную модель тарификации, однако это не привело к росту тарифов. Если в июне 2015 г. отправка одного SMS абонентам оператора стоила от 1 руб. до 35 коп. в зависимости от объема, то в июле того же года от 2 руб. до 85 коп.

Комиссия ФАС также указала, что несмотря на рост тарифов, количество SMS, отправленных в рамках массовых рассылок, продолжает расти. У «Вымпелкома» объем отправленных таким образом SMS с III квартала 2015 г. по IV квартал 2016 г. вырос на 50%. У «Мегафона» за период с октября квартала 2014 г. по декабрь квартал 2016 г. рост составил 125%, у МТС за 2015 г. объем SMS-рассылок вырос на 50%. У Tele2 за период с IV квартала 2015 г. по IV квартал 2016 г. рост объема SMS-рассылок составил 33%.

Чиновники не верят, что мессенджеры заменяют SMS

В ходе слушаний в ФАС также встал вопрос относительно определения границ товарного рынка рассылок сотовым абонентам. В принципе, такие рассылки могут осуществляться не только посредством SMS, но и через электронную почту и специальные мессенджеры. Однако в ФАС посчитали, что, исходя из критериев адресности и быстроты получения, SMS-рассылки не могут быть заменяемыми двумя вышеприведенными каналами.

Сотовые операторы пытались оспорить это утверждение. В качестве доказательства МТС представила отчета аналитической компании TMT Consulting. Аналитики компании пришли к выводу, что на рынке массовых рассылок сотовым абонентам существуют четыре взаимозаменяемых канала: голосовые вызовы, SMS, e-mail и мессенджеры.

Но отчет не убедил комиссию ФАС. В ведомстве решили, что e-mail и телефонные звонки не всегда доступны абонента. Кроме того, e-mail и мессенджеры требуют наличия у абонентам мобильного интернета и смартфонов. Смартфонами владеют 51% граждан России, в то время как проникновение сотовых телефонов, способных принимать SMS, составляет в России 183%.

Таким образом, мессенджеры и SMS никак не могут считаться взаимозаменяемыми. На рынке сотовой связи «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 занимают доминирующее положение. Их действия по введению поаккаунтной тарификации привели к росту тарифов на SMS-рассылки, что привело к ущемлению прав клиентов SMS-агрегаторов – субъектов предпринимательской деятельности. В связи с этим ФАС признала указанных операторов нарушителями антимонопольного законодательства и выдала им предписание об устранении нарушений.

В Tele2 и «Вымпелкоме» не согласились с решением ФАС и обжаловали ее действия в Арбитражном суде Москвы.