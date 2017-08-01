Биткоин делится пополам. Его держатели обогатятся на появлении клона-альткойна

Мировой рынок криптовалюты готовится к разделу биткоина надвое, в результате чего появится его клон Bitcoin Cash.

Раздвоение криптовалюты

Во вторник, 1 августа 2017 г. мировой рынок криптовалюты готовится к масштабному событию – началу «хардфорка», после которого появится клон биткоина – альткойн Bitcoin Cash (BCC), потенциально сулящий сверхприбыли для владельцев цифровой валюты.

Как пишет Reuters, инициаторами форка выступает небольшая группа майнеров, преимущественно из Китая, недовольных существующим биткоином.

В основе криптовалютных разногласий лежит размер блока – пакетов биткоинов, составляющих блокчейн. Сейчас размер блока ограничен одним мегабайтом, что замедляет транзакции.

Майнеры, владеющие дорогостоящими системами для добычи биткоинов требуют увеличить размер блоков. Их оппоненты – разработчики ПО для криптовалюты – настаивают на другом пути: для разгрузки сети часть операций должна, по их мнению, проводиться вне ее пределов.

Сплит с обогащением

В результате пользовательского форка блокчейн будет разделен на две цепи.

Оценивая возможные последствия хардфорка, эксперты пока не берутся прогнозировать, сколько будет стоить Bitcoin Cash. Фьючерсы на BCC уже торгуются на биржах около $282.

В минувший понедельник цена самого биткоина начала расти, достигнув отметки почти в $3 тыс. за биткоин. Общий рынок биткоинов сегодня оценивается в $41 млрд.

После начала форка каждый владелец биткоинов получит доступ к аналогичной сумме в Bitcoin Cash - бесплатно. «Это похоже на фондовый сплит. Вы ложитесь спать со 100 биткоинами, а просыпаетесь со 100 биткоинами плюс 100 BCC – новой цифровой валютой», - пояснил глава блокчейн-компании Bloq Джефф Гарзик (Jeff Garzik). Именно Гарзик выступал одним из разработчиков технологии SegWit2x, которая реализует SegWit (извлекает подпись транзакции и помещает ее в отдельную структуру данных) и удваивает лимит размера блока.

SegWit2x поддержали 85% мирового сообщества владельцев криптовалюты. Между тем, руководство некоторых электронных платежных систем, включая Coinbase, BitMEX и Bitstamp, заявило о том, что не собираются поддерживать хардфорк.

«Мы не будем поддерживать действия, в результате которых фактически любой человек может разделить блокчейн, создавая деньги фактически из ничего», - отметил руководитель отдела бизнес-развития биржи BitMEX Грег Двайер (Greg Dwyer).