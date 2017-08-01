Артем Минаев назначен PR-директором Microsoft Россия

Бывший глава PR аэропорта «Домодедово» Артем Минаев назначен директором по связям с общественностью Microsoft Россия. Его предшественница Марина Левина возглавила коммерческие коммуникацим Азиатско-Тихоокеанского региона Microsoft.

Новый глава PR в Microsoft Россия

Руководителем связей с общественностью российского офиса Microsoft назначен Артем Минаев. Об этом заявила сама компания.

Точное название должности Артема Минаева - директор по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной ответственности. Он ее займет с сегодняшнего дня, 1 августа 2017 г.

В зоне ответственности Минаева - стратегия внешних и внутренних коммуникаций Microsoft в России, корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие, а также работа со федеральными и региональными средствами массовой информации.

Артем Минаев сменил на новом посту Марину Левину, которая перешла на должность директора по коммерческим коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского региона, и приступит к новой работе 14 августа 2017 г.

Кто такой Артем Минаев

Артем Минаев закончил факультет государственного управления МГУ. Он обладает более чем шестнадцатилетним опытом в PR и коммуникациях. До прихода в Microsoft он возглавлял PR-направление аэропорта Домодедово, а до этого более 14 лет на разных уровнях отвечал за коммуникации холдинга Vimpelсom Ltd. (нынешнее название Veon), занимая должности от специалиста организационного развития и внутренних коммуникаций оператора «Вымпелком» («Билайн») до руководителя по работе со СМИ в штаб-квартире компании в Нидерландах.

Новый руководитель связей с общественностью российского офиса Microsoft Артем Минаев

Президент Microsoft в России Томаш Боченек заявил, что рад, что «ряды топ-менеджеров пополнит эксперт с богатым опытом работы в крупных международных компаниях, впечатляющим количеством успешных реализованных проектов. Артем возглавит PR-направление и продолжит укреплять имидж Microsoft как инновационной компании в рамках наших коммуникативных и бизнес-задач, а также расширять информационное присутствие в российских СМИ».

Артем Минаев сказал, что «вдохновлен возможностью присоединиться к команде Microsoft, являющейся лидером на рынке информационных технологий».