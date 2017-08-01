Российский реестр блогеров закрыт

С 1 августа Роскомнадзор перестал вести реестр блогеров. Это связано с вступлением в силу нового закона, который отменил закон о блогерах, принятый 2014 г. За три года существования реестра в нем набралось менее 3 тыс. блогеров — с учетом того, что регистрировали даже детей.

Отмена реестра блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров, о чем 1 августа 2017 г. сообщил на своем сайте. Юридически это связано с тем, что 29 июля Президент России подписал закон №276, отменивший те положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые регулировали деятельность блогеров. Роскомнадзор акцентирует внимание на том, что «пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации».

Предложение отменить закон о блогерах поступило в Госдуму 8 июня. Оно содержалось в том же законопроекте, который предлагал запретить использование анонимайзеров, VPN и других подобных сервисов для получения доступа к запрещенным в России сайтам. Авторами законопроекта были депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили неэффективность принятого в 2014 г. закона о блогерах, в связи с чем и предложили его отменить. В июле стало известно, что правительство не согласно с идеей упразднить закон. Власти не увидели в законопроекте об отмене анализа, подтверждающего неэффективность существовавших норм. Главные аргументы в пользу неэффективности таковы: реальные наказания для блогеров все равно отсутствуют, а интернет-аудитория с 2014 г. разрослась настолько, что 3 тыс. посетителей перестали быть заметной величиной.

Закон о блогерах

Закон о блогерах является частью антитеррористического пакета законопроектов, написанного при участии депутата Ирины Яровой. Принятый в мае 2014 г. и вступивший в силу в августе того же года, закон содержит следующие положения. Он вводит понятие блога — общедоступного сайта в сети интернет, чья суточная посещаемость превышает 3 тыс. пользователей. Согласно закону, Роскомнадзор ведет реестр блогеров: обнаружив блогера, чья суточная посещаемость составляет более 3 тыс. человек, ведомство направляет ему соответствующее уведомление и запрашивает у него необходимые для включения в реестр данные.

С сегодняшнего дня авторы блогов не обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре

Блогер должен выполнять те же требования, что установлены законом для средств массовой информации. Например, запрещается пропаганда терроризма, размещение экстремистских материалов и порнографии, распространение культа насилия, нецензурная брань и т. д. Также блогер должен проверять достоверность распространяемой им информации и публиковать опровержения по решению суда. В блоге должны быть опубликованы реальные имя, фамилия, отчество и контакты его автора.

Реестр блогеров

С 1 августа 2014 г. Роскомнадзор приступил к ведению соответствующего реестра и мониторингу постов блогеров. Сейчас в реестре, по данным проекта «Роскомсвобода», насчитывается более 2 тыс. блогеров. Однако, как сообщил весной 2015 г. занимавший в то время пост замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов, ведомство может только фиксировать факт нарушения блогерами законодательства, но не наказывать их. В апреле 2015 г. Роскомнадзор просил ввести наказания для блогеров — за мат, пропаганду наркотиков и экстремизма, а также оскорбление чувств верующих, но ни один блогер так и не был наказан.

В реестр блогеров попали в основном публичные лица и знаменитости. Периодически случались курьезные случаи — в частности, в мае 2017 г. под номером 2487 в реестр был внесен ученик средней школы. 11-летний Степан Савельев привлек суточную аудиторию более 3 тыс. человек тем, что увлекается палеонтологией.