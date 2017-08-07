Бинбанк переманил президента «Связного»

«Связной» остается без президента. Глава компания Евгений Давыдович возвращается в банковский бизнес и возглавит Бинбанк.

Бинбанк нашел президента в «Связном»

«Бинбанк» сообщил о предстоящем назначении Евгения Давыдовича председателем правления банка. Официально назначение состоится после согласования со стороны Центробанка. В настоящее время Давыдович занимает пост президента розничной сети «Связной».

Евгений Давыдович подтвердил CNews свой предстоящий переход в Бинбанк. В пресс-службе «Связной» пояснили, что Давыдович проработает на своем посту до конца августа 2017 г., и к этому моменту станет понятно, кто станет его преемником.

Почему Бинбанку потребовался новый президент

«Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне, - заявил председатель совета директоров «Бинбанка» Михаил Гуцериев. - У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов».

«Бинбанк» создан в 1993 г. Входит в группу «Сафмар», принадлежащую Михаилу Гуцериеву и его племяннику Михаилу Шишханову. Долгое время «Бинбанк» возглавлял Шишханов, но весной 2017 г. он покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности главы «Бинбанка» тогда стал Александр Лукин.

Сколько лет Давыдович пробыл в структурах «Связного»

Евгений Давыдович работал в банковской сфере с 1997 г. В 2010 г. он возглавил «Связной-банк», созданный в тот момент владельцем розничной сети «Связной» Максимом Ноготковым.

После кризиса 2014 г. у Ноготкова начались проблемы, и после судебных разбирательств он передал свои активы, включая сеть «Связной», предпринимателю Олегу Малису, брату президента конкурирующего ритейлера «Евросеть» Александра Малиса, а «Связной-банк» прекратил свою работу.



Евгений Давыдович уходит с поста президента «Связного» в Бинбанк

В начале 2016 г. Олег Малис сменил руководство сети «Связной» и назначил президентом сети Евгений Давыдовича. Недавно было принято решение о том, что единоличным владельцем «Евросети» станет «Мегафон». Параллельно с этим на рынке начала циркулировать информация, что «Мегафон» приобретет и «Связной».