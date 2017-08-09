Apple разрабатывает «iPhone nano»

Спустя 10 лет после подачи заявки, Apple получила патент на смартфон в корпусе плеера iPod nano. Особенность корпуса — задняя панель, чувствительная не только к касаниям, но и к силе нажатия. Недостатком аппарата, прозванного «iPhone nano», профильные СМИ считают слишком маленький экран.

Apple запатентовала «iPhone nano»

Apple получила патент на устройство, которое представляет собой смартфон, заключенный в корпус аудиоплеера iPod nano. Особенность корпуса заключается в том, что его задняя панель чувствительна к касаниям пальцев и силе нажатия. Также там расположена сенсорная клавиатура. Профильные СМИ прозвали новинку «iPhone nano».

Когда пользователь водит пальцем по задней панели, то на экране устройства в зависимости от этих движений перемещается курсор. Когда курсор установлен в нужное положение, пользователь должен сильнее надавить пальцем, чтобы «кликнуть» выбранный пункт. Эта система облегчает управление устройством с помощью только одной руки. Чувствительность к силе нажатия напоминает технологию 3D Touch, которую Apple впервые применила в iPhone 6s в 2016 г.

Передняя панель корпуса также напоминает iPod — на ней расположен небольшой экран и кнопки управления. Заявку на патент Apple подала в 2007 г. Бюро по патентам и товарным знакам США обнародовало одобренную заявку 8 августа 2017 г. Ресурс Patently Apple высказывает сомнение в том, что компания займется выпуском запатентованного устройства. Когда подавалась заявка, смартфоны с маленьким экраном пользовались спросом, но с тех пор их популярность успела сойти на нет.

Что такое iPod nano

iPod nano — это четвертый по счету аудиоплеер, созданный Apple. Компания представила его в сентябре 2005 г., с тех пор было выпущено семь поколений. iPod nano должен был заменить другой плеер — iPod Mini, который Apple выпускала до этого. iPod nano имел дисплей, как iPod Classic, но при этом использовал флеш-память, как iPod shuffle.

Передняя и задняя панель iPhone nano

Седьмое поколение iPod nano, выпущенное в сентябре 2012 г., имеет размер 76,5 х 39,6 х 5,4 мм. На передней панели располагается дисплей с диагональю 2,5 дюйма и разрешением 240 x 432 пикселей. Объем памяти составляет 16 ГБ, есть возможность просмотра видео и поддержка Bluetooth-гарнитуры.

В конце июля 2017 г. Apple сняла iPod nano с производства, объяснив это потерей интереса к продукту со стороны потребителя и последовавшим за этим спадом продаж.

Сканер отпечатка в iPhone 8

Патент на «iPhone nano» с чувствительной задней панелью привлек особенное внимание на фоне продолжающейся дискуссии, в какой именно части корпуса нового iPhone компания намерена разместить сканер отпечатка пальца. Напомним, презентация юбилейного iPhone ожидается этой осенью — десять лет спустя после анонса самого первого iPhone. Грядущая модель известна под условным названием iPhone 8.

Варианты клавиатуры на задней панели iPhone nano

Согласно многочисленным утечкам, iPhone 8 получит практически безрамочный дисплей, огибающий камеру и динамик в верхней части передней панели. Кнопки «Домой» не предусмотрено — ни физической, ни сенсорной. Таким образом, совместить ее со сканером отпечатка не получится. В СМИ циркулирует информация, что сканер может быть встроен в сам дисплей. Forbes пишет, что компания владеет подобной технологией, но решение пока что не подходит для массового производства. Издание утверждает, что сканер будет располагаться сбоку, в кнопке включения-отключения.

Ряд источников полагает, что Apple может пойти по пути китайских производителей и расположить сканер на задней панели. Самое смелое предположение заключается в том, что компания вообще уберет сканер отпечатка, заменив его распознаванием радужной оболочки глаза или даже лица.